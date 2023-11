Après plus de 12 ans à plancher sur un tel projet, la Ville de Montréal annonce mercredi un nouveau refuge animalier municipal centralisé, qui verra le jour en 2026.

Pour mener ce projet, la Ville octroie un contrat de 10 ans, au coût de 157,9 M$, à l’organisme Proanima, qui assurera la prestation des services sur le territoire des 19 arrondissements, de façon uniforme et harmonisée .

Cette enveloppe inclut l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble dans l'est de la ville, précise-t-on dans un communiqué de la Ville de Montréal.

En plus de l’ouverture d’un premier refuge dans l'est de la ville en 2026, la Ville souhaite ultérieurement aménager une deuxième installation dans l'ouest.

Une fois le refuge en activité, l'organisme Proanima prendra en charge les animaux errants, abandonnés ou cédés , offrira des soins vétérinaires, comme la stérilisation, la vaccination ou le micropucage, réunira les animaux perdus avec leurs propriétaires et offrira un système d’adoption, a expliqué en conférence de presse Maja Vodanovic, l'élue municipale responsable du projet.

Actuellement, c’est la SPCA qui offre refuge aux animaux abandonnés dans la plupart des arrondissements montréalais.

Lorsque Proanima prendra le relais en 2026, la SPCA pourra retourner à sa mission d'origine, soit la protection et la défense des animaux , se réjouit Maya Vodanovic. Offrir un service de refuge va bien au-delà de la mission, de la responsabilité de la SPCA , ajoute-t-elle.

Après 2026, la SPCA restera un partenaire important de la Ville et de Proanima en offrant des services complémentaires , comme les soins palliatifs ou les chirurgies spécialisées, explique Mme Vodanovic.

Nous nous concentrerons encore plus sur les inspections, l'éducation, la défense des animaux et les soins des cas les plus vulnérables et les plus nécessiteux.