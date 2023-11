Lancement d’une campagne de financement pour le projet Mon Calme

Le Gîte Ami a lancé, mercredi, sa campagne de financement, intitulée L'urgence d'agir, pour le projet immobilier Mon Calme.

Ce projet est la deuxième étape du continuum de services sur lequel le Gîte Ami travaille depuis trois ans afin de permettre aux personnes en situation d’itinérance de retrouver un logement.

Le projet Mon Calme vise à construire un bâtiment avec 20 chambres individuelles et des espaces communautaires afin de pérenniser ce service essentiel à la mission du Gîte Ami , a expliqué la présidente du conseil d’administration, Chantal Beauvais, par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du conseil d’administration du Gîte Ami, Chantal Beauvais Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Au total, le projet est estimé à 4,2 millions de dollars. La Ville de Gatineau a fait don d’un terrain pour aider à réaliser ce projet. Le Gîte Ami compte aussi sur la participation du gouvernement du Québec via le programme AccèsLogis.

L’objectif de la campagne de financement est d’amasser 1,5 million de dollars.

Un hébergement de cheminement vers la stabilisation

Le Gîte Ami évalue que le nombre de personnes en situation d’itinérance a explosé en Outaouais, avec une hausse de 228 % entre 2018 et 2022.

On ne peut rester insensible face à cette situation et il est important d’être en mode solution, c’est pourquoi j’ai décidé de m’impliquer dans cette campagne , a souligné le coprésident du cabinet de campagne et directeur général de la Caisse Desjardins à Gatineau, Éric Charron.

Ce nouvel hébergement de cheminement vers la stabilisation doit se situer sur un terrain adjacent au Gîte, dans le secteur de la rue Morin.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du conseil d’administration du Gîte Ami, Chantal Beauvais (à gauche), avec Lise Paradis, directrice exécutive du Gîte Ami (à droite) Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Un hébergement d’une durée de deux à neuf mois sera proposé, sauf pour deux places réservées pour les personnes de 65 ans et plus encore autonomes qui pourront rester sur place pendant deux ans.

Le Mon Calme est un projet adapté pour permettre de se poser et de s’en sortir. J’ai confiance que la communauté nous aidera à le réaliser.