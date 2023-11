Les syndiqués du Front commun ont organisé une grande marche mercredi matin à Rivière-du-Loup pour dénoncer leurs conditions de travail. Entre 1500 et 2000 personnes y ont pris part dans la dernière heure.

Les employés du secteur public manifestent devant le bureau de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, qui est toutefois absente.

Les travailleurs du secteur public représentés par les syndicats du Front commun ont entamé trois jours de grève, mardi matin. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont plus de 12 000 employés des établissements de santé, de services sociaux, scolaires et collégiaux qui débrayent jusqu’à jeudi.

Maxime Ste-Marie, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) local 5425, considère que cette mobilisation, à laquelle des citoyens se sont joints, témoigne de l'appui de la population. Je pense que les gens font la démonstration de l'importance de leur travail, de l'impact qu'ils ont sur la population en région , fait-il valoir.

Il y a des gens qui vont prendre des décisions au terme de cette négociation-là à savoir s'ils vont au privé ou s'ils réorientent leur carrière ailleurs.

Pour la présidente de la CSN , Caroline Senneville, Québec se doit d'être à l'écoute de ses employés. Selon elle, il est toujours possible d'en arriver à une entente d'ici la pause du temps des Fêtes. C'est à la table de négociation que ça se passe. Un peu moins de Twitter, un peu moins de Facebook, plus de négociations et on devrait être capable de s'en sortir!

Par ailleurs, les représentants syndicaux saluent l'arrivée d'un conciliateur pour tenter de dénouer l'impasse qui persiste depuis des mois à la table de négociations. Ça va permettre un déblocage et qu'on puisse enfin s'asseoir aux tables pour négocier, parler des vraies affaires , croit Luc Gravel, vice-président aux relations de travail pour la Fédération des syndicats de l'enseignement.

Les 2300 membres représentés par la Fédération interprofessionnelle de la santé ( FIQ) vont également se joindre au mouvement de grève demain, avec un débrayage de deux jours.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux événements organisés par les syndicats sont en cours sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

De mardi à jeudi, les cours seront ainsi suspendus dans les écoles primaires et secondaires, tout commes dans les cégeps du Bas-Saint-Laurent.

Les syndiqués des environs de Rimouski organiseront, quant à eux, une grande marche jeudi matin.

D'après les informations de Patrick Bergeron