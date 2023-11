La grogne s’intensifie au caucus de la CAQ

Le malaise était palpable, mercredi, à l'arrivée des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) à l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement peine à justifier la subvention offerte aux Kings de Los Angeles et qu'un nouveau sondage laisse entrevoir une glissade des troupes de François Legault au profit du Parti québécois (PQ).

Brièvement exclue du caucus plus tôt cette année, la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, a notamment admis qu'elle sentait une certaine grogne concernant les dernières décisions relatives à des dossiers qui ne sont pas dans [son] comté .

Il y a de l'insatisfaction , a-t-elle avoué, tout en précisant qu'elle n'était pas découragée du tout , malgré la chute de 10 points de la CAQ constatée par la firme Pallas Data dans un sondage diffusé par L'Actualité.

À peine plus prudent, le député caquiste de Saint-Jérôme, Youri Chassin, a pour sa part acquiescé lorsque des journalistes lui ont demandé si ses électeurs étaient en désaccord avec la subvention accordée aux Kings de Los Angeles, une riche équipe de hockey qui viendra disputer deux matchs préparatoires à Québec en 2024.

Mes électeurs vous disent probablement la même chose qu'ils me disent , leur a-t-il répondu. Ils n'ont pas deux opinions.

La subvention aux Kings de Los Angeles passe difficilement dans l'opinion publique, constatent Marie-Louis Tardif et Youri Chassin.

Ces propos font suite à ceux du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard (à ne pas confondre avec le ministre des Finances, qui partage le même patronyme), et du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui ont tous deux lancé mardi que le versement de millions de dollars d'argent public aux Kings n'était pas dans leurs « valeurs ».

Ils succèdent aussi aux commentaires de la ministre Geneviève Guilbault et à ceux du député Yannick Gagnon, qui se sont interrogés publiquement sur le timing de l'annonce de la subvention, alors que Québec négocie ces jours-ci avec le secteur public et que le ministre Girard a déclaré que sa marge de manœuvre était « serrée ».

Le sondage diffusé par L'Actualité mercredi laisse croire que les députés du gouvernement ont peut-être raison de s'inquiéter.

Le coup de sonde effectué la semaine dernière indique qu'à l'échelle du Québec, le PQ aurait devancé la CAQ dans les intentions de vote (30 % contre 24 %), devant Québec solidaire (16 %), le Parti libéral (16 %) et le Parti conservateur (11 %).1

Ces résultats sont particulièrement intéressants, dans la mesure où le sondage précédent de Pallas Data, réalisé à la fin septembre, indiquait que la CAQ était toujours en tête avec 34 % des intentions de vote, contre 19 % pour le PQ et 15 % pour les trois autres partis.

Je suis conscient que les Québécois sont fâchés contre moi et je vais faire de mon mieux pour regagner leur confiance , a simplement déclaré le premier ministre Legault en se rendant au Salon bleu pour participer à la période des questions, mercredi.

La journée s'annonçait difficile pour la CAQ . Une motion de l'opposition dénonçant la subvention aux Kings devait notamment être débattue à l'Assemblée nationale. Le tout devrait culminer avec un vote des parlementaires jeudi.

En point de presse, le député péquiste Pascal Bérubé a appelé les députés de Lac-Saint-Jean et de Beauce-Nord à voter avec leurs valeurs , élargissant même son invitation aux autres élus caquistes de leurs régions respectives.

M. Bérubé s'est par ailleurs dit encouragé par le sondage Pallas-L'Actualité.