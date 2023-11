Parcs Canada confirme la présence de spécimens vivants de moules zébrées, une espèce envahissante, dans le parc national du Mont-Riding, dans l'ouest du Manitoba.

Dans un communiqué, Parcs Canada explique avoir avoir détecté des traces d’ADN de moules zébrées dans le lac Clear en janvier dernier

L'agence précise que des résultats de l’analyse d’échantillons d’eau prélevés dans le lac, reçus en novembre, indiquaient la présence d’ADN environnemental de la moule zébrée dans l’anse Boat tout au long de la saison .

Le personnel responsable de surveiller la prolifération du mollusque d’eau douce a alors réalisé davantage de surveillance et prélevé d’autres échantillons , ce qui leur a permis de confirmer la présence de moules zébrées vivantes dans le lac.

Parcs Canada promet de communiquer de plus amples informations sur la situation dès qu’elles seront disponibles.

Le lac Clear au parc national du Mont-Riding, au Manitoba. (Photo d'archives)

Une espèce envahissante

La moule zébrée a fait son apparition au Canada à la fin des années 1980 et s’est depuis bien implantée en Ontario et au Québec, notamment. Elle prolifère en suivant les plans d’eau douce du continent.

Au Manitoba, la province canadienne la plus à l’ouest où on la retrouve, les premiers spécimens adultes de moules zébrées ont été découverts en 2013 dans le lac Winnipeg. Dix ans plus tard, cette espèce aquatique envahissante s’est installée de manière permanente dans plusieurs lacs et rivières de la province.

La moule zébrée a fait son apparition au Canada à la fin des années 1980.

Selon la spécialiste en espèces aquatiques envahissantes au gouvernement du Manitoba, Candace Parks, les moules zébrées se nourrissent des algues sur lesquelles comptent d'autres espèces aquatiques, comme les petits poissons et les invertébrés.

Sur son site (Nouvelle fenêtre), Parcs Canada explique que l’espèce envahit agressivement les nouvelles zones et se reproduit rapidement .

Elle privilégie les surfaces sous-marines dures, y compris les coques des bateaux qu’elle colonise, réduisant les ressources alimentaires et menaçant la faune indigène.

Parcs Canada indique que les moules zébrées peuvent affecter les centrales électriques, les usines de traitements des eaux et les chalets en plus d'occasionner des nuisances coûteuses pour les plaisanciers, les pêcheurs commerciaux, les pêcheurs à la ligne et les baigneurs .

Avec les informations de Chelsea Kemp