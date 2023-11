Une nouvelle étude de la santé publique sur le Groupe Bellemare

La santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec va mener une nouvelle évaluation des risques à la santé sur les activités du Groupe Bellemare, à Trois-Rivières, en raison de plaintes reçues par des citoyens.

La santé publique avait déjà mené une étude dont les résultats avaient été dévoilés en mai 2022, mais le fait que la DSPRP et le MELCCFP ont, depuis, continué à recevoir des plaintes de la part de citoyens, nous avons fait une mise à jour du dossier et nous travaillons présentement à une deuxième évaluation , peut-on lire dans une lettre acheminée mardi au maire ainsi qu’aux conseillers municipaux.

Dans sa première évaluation, la santé publique avait notamment conclut que la présence d’émissions d’odeurs, de poussières et de bruit dans l’environnement peut représenter pour les populations exposées des nuisances et avoir des effets physiologiques et psychologiques non négligeables sur les individus .

Au cours de la séance publique, les élus aussi ont voté en faveur d’une résolution visant à demander au ministère de l’Environnement et à celui de la Santé et des Services Services d’évaluer l’état des cours d’eau à proximité de l’usine, de déterminer les risques pour les personnes et le niveau de contamination.

Mobilisation à la séance du conseil municipal

Des résidents du secteur des Vieilles-Forges s'opposent au projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement de la Ville pour permettre des activités industrielles de transformation de matières revalorisées dans le secteur du boulevard Industriel, à Trois-Rivières. Ce changement permettrait de normaliser la tenue des activités actuelles du Groupe Bellemare sur le site.

Les citoyens présents dénoncent les nuisances liées aux activités de revalorisation du verre effectuées sur les terrains de l’entreprise.

Une trentaine d'entre eux étaient présents à la séance du conseil municipal mardi soir et se sont levés en silence lorsque les élus ont discuté du projet de règlement qui a été adopté à 10 contre 4.

Des gens se sont levés durant les discussions et le vote sur le changement au règlement mardi soir à la séance du conseil municipal de Trois-Rivières.

La conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, fait partie de ceux qui ont voté contre. Elle trouve qu’elle n’a pas les informations nécessaires pour prendre un décision éclairée . Elle préfère attendre les résultats de l’étude de la santé publique pour se prononcer.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a tenu à préciser qu’un vote en faveur du projet de règlement allait permettre que le projet chemine, sans que ce ne soit un feu vert officiel et final. Il estime que c’est à la fin mars, début avril, que le vote pour confirmer le changement de réglementation aura lieu.

Le maire a voté en faveur du projet de règlement. Il affirme qu’il veut s’assurer que la Ville fasse partie des discussions. La conseillère du district de Chavigny, Maryse Bellemare, était du même avis.

Si on dit non à ce règlement, on dit non aussi à savoir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, parce qu’au moment où l’on se parle, avec les informations qu’on a eu cet après-midi [la nouvelle d’une nouvelle évaluation de la santé publique], on a besoin de plus d’informations , a-t-elle déclaré.

Le conseiller municipal de Pointe-du-Lac, François Bélisle, a voté pour, en mentionnant qu’il pourrait voter différemment au printemps prochain, selon les informations reçues. Les conseillers Pierre-Luc Fortin et Alain Lafontaine avaient une position similaire.

Avec des informations de Julie Grenon