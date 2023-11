Noah Kahan et SZA en tête d’affiche d’Osheaga avec Green Day

Osheaga a annoncé mercredi les deux têtes d’affiche qui se joindront l’été prochain à Green Day, dont le concert a été annoncé il y a quelques semaines. Il s’agit de SZA, chanteuse américaine de R'n'B, et Noah Kahan, auteur-compositeur-interprète américain de pop folk.

Noah Kahan se produira le vendredi 2 août, et SZA montera sur scène le dimanche 4 août. Green Day, qui était de passage au Canada la fin de semaine dernière pour offrir le spectacle de mi-temps de la Coupe Grey, sera en vedette le samedi soir.

Natif du Vermont, Noah Kahan s'est fait connaître avec son grand succès Hurt Somebody (avec Julia Michaels) et s'est illustré dans le palmarès Billboard rock et alternatif. L'artiste de 26 ans sera d'ailleurs l'invité musical de Saturday Night Live le 2 décembre.

De son côté, SZA trône au sommet des nominations des prochains prix Grammy. Kill Bill, son hymne de vengeance enveloppé dans une ballade, lui a valu des distinctions pour l'enregistrement de l'année, la chanson de l'année et la meilleure prestation R'n'B.

Le festival Osheaga aura lieu du 2 au 4 août 2024 au parc Jean-Drapeau, à Montréal. La programmation complète sera dévoilée au début de 2024.