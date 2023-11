Le projet d'ouverture d'un refuge de 15 lits pour des personnes à besoins complexes à Saskatoon n’est pas bien accueilli par certains résidents du quartier où il doit être installé.

Le conseil municipal doit discuter mercredi du centre d'hébergement qui sera implanté dans l'édifice d'un ancien magasin d’alcool de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA).

Le refuge sera logé à l'angle d'Idylwyld et de la 38e rue et vise à fournir un espace sûr et supervisé pour que la police puisse y emmener les personnes intoxiquées, notamment.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement propose un ancien bâtiment du magasin d'alcool de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan à Saskatoon comme le nouveau site pour un refuge. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Certains propriétaires d'entreprises de la région expriment leur préoccupation et disent craindre que ce centre nuise à l'image du quartier et entraîne une augmentation de la criminalité.

Le directeur des opérations chez SuRe InnoVations, Tom Redhead, se dit inquiet face à une telle décision. Cela va dévaloriser nos propriétés [et] le désir des consommateurs de venir passer du temps ici , déplore-t-il.

Il souhaite que le refuge soit plutôt relié à un établissement de santé mentale ou à un hôpital.

Cet abri se trouve sur le même stationnement qu'un hôtel et un restaurant. Les gens ne voudront pas nécessairement venir s'y garer.

Lundi, une soixantaine de résidents et de propriétaires situés à proximité de l'emplacement proposé pour le refuge se sont réunis et ont fait part de leurs préoccupations par rapport à ce projet.

Publicité

Il n'y a pas eu assez de notification, pas assez de consultation du voisinage de la part de la ville et de la province. Nous rejetons la faute sur les deux , déplore un propriétaire, Rick Istifo.

Selon lui, les autorités devraient discuter davantage de l'impact que le refuge pourrait avoir sur le quartier qu’il affirme avoir vu changer au cours des cinq dernières années.

« Pas dans ma cour »

La province peut actuellement ouvrir le refuge et l'utiliser pendant six mois sans l'approbation du conseil municipal. Elle demande à la ville de prolonger cette période à 18 mois.

Le conseiller municipal du quartier où le refuge doit ouvrir, Darren Hill, avance qu'un établissement destiné aux personnes ayant des besoins complexes devrait être éloigné des propriétés résidentielles. Il ajoute qu'il a plusieurs questions pour la province.

« Qui va gérer l'aspect médical du refuge? La sécurité? Quelle est la politique de sortie des individus après 24 heures? Est-ce qu'on les laisse sortir tout simplement? »

Publicité

La présidente de Central Urban Métis Federation (CUMFI), Shirley Isbister, une association à but non lucratif qui soutien les gens dans leurs recherches de logement, affirme que les résidents se plaindront, quel que soit l'endroit où le refuge sera installé.

« Les gens semblent vouloir le refuge et ils savent que la ville en a besoin, mais ils disent toujours la même chose; "Pas dans ma cour". »

Elle salue l'initiative d'ouvrir un refuge pour les personnes à besoins complexes même si elle estime que les 15 places ne suffiront pas.

Nous devons soutenir ce type d'initiatives afin de pouvoir changer les choses et obtenir de l'aide. Je pense donc qu'il est grand temps de l'ouvrir.

Avec les informations de Aishawarya Dudha