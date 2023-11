Alors que des lignes de piquetage étaient visibles un peu partout mardi, ce mercredi, c'est une chaîne humaine que pourront voir les Sherbrookois à la deuxième journée de débrayage des 420 000 membres du Front commun syndical.

La grève a entraîné la fermeture d'écoles et le ralentissement des activités dans les établissements de santé.

Des employés syndiqués de trois centres de services scolaire promettent de prendre d'assaut le boulevard de Portland, à Sherbrooke, dès 10 h ce mercredi pour former la chaîne humaine. Cette dernière s’étendra du Carrefour de l’Estrie à l’école Montcalm.

Ouvrir en mode plein écran Des employés syndiqués de trois centres de services scolaire ont pris d'assaut le boulevard de Portland, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Ça mettra en évidence les gens qui sont là, les gens qui manifestent et qui ont besoin d’amélioration.

Hier, on a vu beaucoup de détermination et on s’attend ce matin à avoir beaucoup de monde pour couvrir la distance et aussi pour démontrer à la population qu’on est encore très déterminés pour obtenir une entente satisfaisante , indique Richard Bergevin, président du syndicat de l’Enseignement de l’Estrie.

On [manifeste] pour la rémunération, les conditions de travail et les conditions d’apprentissage des enfants [avec des besoins particuliers] , fait-il savoir en entrevue avec Radio-Canada Estrie. On manque de services pour ces enfants-là qui sont en difficulté. On a besoin de revendiquer pour qu’ils aient plus de services et d’avoir de meilleures conditions pour les travailleurs qui vont offrir ces services.

La même action de visibilité sera menée dans l'arrondissement de Lennoxville. Ce sont les membres des trois syndicats du Collège Champlain Lennoxville, ainsi que des deux syndicats du Eastern Township School Board qui vont s'y faire voir.