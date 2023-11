Ginette Reno annule son passage à Gatineau

La chanteuse Ginette Reno ne viendra pas rencontrer son public à Gatineau, cette semaine.

Mme Reno devait venir à Gatineau vendredi et se rendre dans le secteur de Buckingham samedi pour des séances de dédicaces de sa biographie Ginette et de son nouvel album C’est tout moi.

Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir aller vous voir, mais ne vous inquiétez pas, je vais bien. Simplement, avec la grosse année que j’ai eue, je dois me ménager et me reposer. Merci de votre compréhension , a-t-elle annoncé sur sa page Facebook, mardi soir.

C’est la deuxième fois que Ginette Reno annule un passage en Outaouais cette année. En mai dernier, elle devait agir à titre de présidente d’honneur du Festival du film de l’Outaouais (FFO) et donner une classe de maître dans le cadre de l’événement, mais elle s’est désistée en raison d’ennuis de santé.