Un projet de revalorisation entre la Maison de quartier de Jonquière et l’écocentre

À compter du printemps, des employés de la Maison de quartier seront présents au centre de tri de l’arrondissement de Jonquière pour lutter contre le gaspillage.

Leur mission sera de dénicher des objets ou des meubles qui pourraient encore être utiles. Ces items seront transportés à la Maison de quartier et mis en vente, afin de leur donner une seconde vie.

Le conseiller municipal et président de la Commission du développement durable et de l’environnement à Saguenay, Jimmy Bouchard, est très fier de cette nouveauté.

On veut détourner le plus de tonnes possible de l’enfouissement.