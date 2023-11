Jacobus dit adieu à son public avec un dernier album solo

Le musicien originaire de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, Jacques Doucet, alias Jacobus, vient de sortir un nouvel album intitulé Le décès d'un artiste, qui sera son dernier comme artiste solo.

Le rappeur de 40 ans s'est fait connaître il y a 20 ans avec son groupe Jacobus et Maleco, puis avec Radio Radio.

L'album Le décès d'un artiste est le dernier de sa trilogie, une démarche entamée en 2017 qui annonçait déjà à l'époque la fin de Jacobus. L'artiste explique aujourd'hui qu'il pensait déjà à arrêter de faire de la musique lors de la sortie des albums Le retour de Jacobus en 2017 et Caviar en 2019.

À partir de la minute que l'album est sorti, je suis libre pour n'importe quel projet que je veux faire, et j'ai zéro l'intention de faire un album spécifique avec du nouveau matériel. J'aide avec des collaborations [musicales], mais pour moi Jacobus, c'est fini.

L'artiste qui réside depuis plusieurs années avec sa famille dans la région de Hawkesbury, en Ontario compte monter sur scène dans la prochaine année pour présenter son dernier album à ses admirateurs.

Jacobus admet ne pas manquer d'inspiration, mais plutôt d'être déçu de l'industrie musicale.

L'industrie a fait ma carrière et je suis content avec, mais de l'autre côté, c'est tellement en retard sur toutes les tendances, indique-t-il.

Il ajoute que de moins en moins de personnes écoutent une chanson du début à la fin sur les plateformes numériques, et encore moins des albums complets. L'industrie doit, selon lui, s'adapter à cette nouvelle réalité.

Et Radio Radio?

Jacobus confirme que Radio Radio continue à aller de l'avant et une série de spectacles est prévue pour les prochaines années, avec son ami Gabriel Malenfant.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel L.B. Malenfant et Jacques Alphonse Doucet, alias Jacobus, les deux membres de Radio Radio Photo : Radio Radio / Félix Renaud

On a décidé que j'allais sortir mon album, Gabriel allait sortir son premier album solo, et on allait tourner pour deux ans avec Radio Radio. Dans le spectacle, on va incorporer Jacobus et GABIO, son projet solo. Puis après, on a un autre projet de Radio Radio qui se développe.

D'ici cinq ans, Jacobus pense qu'il aura amplement fait le tour de sa démarche musicale avec Radio Radio et se retirera complètement des projecteurs.