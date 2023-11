L'astronaute canadien Joshua Kutryk se rendra à la Station spatiale internationale (SSI) en 2025 dans le cadre de la mission commerciale Starliner-1.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, en a fait l'annonce au siège social de l'Agence spatiale canadienne, situé à Longueuil.

Il s'agira de la première participation d'un astronaute canadien au Programme des missions habitées commerciales de la NASA.

L'Albertain de 41 ans passera environ six mois à bord de la SSI, où il réalisera des expériences scientifiques et testera de nouvelles technologies.

La mission sera lancée avec une fusée Atlas depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride. Au retour, la capsule se posera sur la terre ferme.

Ouvrir en mode plein écran Les astronautes de l'Agence spatiale canadienne, Jenni Sidey-Gibbons, au micro, et Joshua Kutryk, en retrait, avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, mercredi 22 novembre. Photo : Radio-Canada / Mathieu Papillon

L'astronaute Jenni Gibbons a pour sa part été nommée remplaçante officielle de Jeremy Hansen, qui doit, en novembre 2024, participer à la mission Artemis II, la première mission habitée du vaisseau spatial Orion.

Il y a actuellement quatre astronautes canadiens en exercice. Outre Joshua Kutryk et Jenni Gibbons, qui ont rejoint l’Agence spatiale canadienne en 2017, Jeremy Hansen et David Saint-Jacques sont également en service actif.

M. Saint-Jacques a passé plus de six mois à bord de la SSI en 2018 et en 2019, tandis que les trois autres n'ont pas encore volé dans l'espace.