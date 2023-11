Certains astronautes canadiens recevront de nouvelles missions mercredi matin.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, annoncera les rôles au siège social de l'Agence spatiale canadienne, situé à Longueuil.

Il y a actuellement quatre astronautes canadiens en exercice, la paire la plus jeune – Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk – ayant été sélectionnée en 2017.

Ils ont rejoint David Saint-Jacques et Jeremy Hansen, tous deux devenus membres du corps des astronautes en 2009.

M. Saint-Jacques a passé plus de six mois à bord de la Station spatiale internationale en 2018 et en 2019, tandis que les trois autres n'ont pas encore volé dans l'espace.

M. Hansen devrait participer à la mission Artemis II, qui enverra un équipage de quatre personnes dans l'espace dès novembre 2024 pour un vol autour de la Lune.