Le nouveau service d’urgence de l’Hôpital Misericordia d’Edmonton ouvre ses portes

La nouvelle salle d'urgence de l'Hôpital Misericordia, à Edmonton, a ouvert ses portes mardi après trois ans de travaux et conformément au calendrier initialement annoncé.

Il s’agit d’un établissement de soins ultramoderne d’une superficie de 5500 mètres carrés, qui contribuera à atténuer les pressions considérables que subissent les services d'urgence dans toute la région d'Edmonton, comme le souligne Patrick Dumelie, président-directeur général (PDG) de Covenant Health, l’organisme qui gère l'hôpital.

Le nouveau service des urgences, d'une valeur de 85 millions de dollars, peut accueillir jusqu’à 60 000 patients par an. C’est presque le triple de sa capacité d'avant les rénovations, qui ont commencées en 2020.

Un service digne de ce nom

Le nouvel établissement a été annoncé pour la première fois dans le budget provincial de 2017. Il était d’autant plus attendu que l’ancien service était vétuste, en plus d’être exigu : conçu pour accueillir environ 25 000 patients, il en traitait 55 000 par an.

Publicité

D’après Patrick Dumelie, le PDG de l’organisme gestionnaire de l'Hôpital Misericordia, le nouveau service offrira non seulement plus d'efficacité, mais aussi un espace digne pour les soins.

L’accroissement de sa capacité permettra, par exemple, de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'expérience des patients.

De plus, le nouveau service permettra d'améliorer l'environnement de soins et de réduire les problèmes de contrôle des infections , note-t-il.

Les autres améliorations comprennent six baies pour les ambulances, 64 salles de traitement, deux salles de radiologie, cinq salles d'isolement, 18 espaces de soins aigus et une suite de décontamination.

Lisa Munro, PDG de la Covenant Foundation, a indiqué dans un communiqué que des donateurs avaient contribué pour près de 2,3 millions de dollars pour aider à l'achat d'équipements spécialisés et à la formation complète du personnel dans le nouvel établissement.

Publicité

D'autres rénovations attendues

L'ancien service a continué à fonctionner pendant la construction du nouveau, qui se trouve dans une nouvelle aile construite du côté ouest de l'hôpital, à l'angle de la 170e Rue et de la 87e Avenue.

Selon Patrick Dumelie, l'ensemble de l'hôpital aurait dû faire l'objet d'une rénovation majeure, car il commence à montrer des signes de vieillissement. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les inondations, les infrastructures et ce genre de choses.

Il annonce que l'achèvement du nouveau service des urgences n'est que la première phase d'une rénovation majeure et pluriannuelle prévue pour l'Hôpital Misericordia, qui est par ailleurs un élément essentiel du système de santé d'Edmonton.