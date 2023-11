Le seul cinéma indépendant de Sudbury risque de fermer ses portes : les coûts d'exploitation augmentent et le financement d'urgence lié à la COVID-19 diminue.

La directrice générale, Beth Mairs, indique que le conseil d'administration a dévoilé les détails financiers difficiles aux membres de la coopérative lors de son assemblée générale annuelle du 20 novembre.

Nous avons frappé un mur financièrement , dit-elle.

Malgré la maximisation des parrainages, des locations et de la vente de billets, qui ont rendu le premier semestre 2023 plus compétitif que l'ensemble de 2022, Mme Mairs affirme que l’organisme n’arrive pas à surmonter une augmentation de 30 % des coûts d'exploitation, en plus de l'élimination du soutien lié à la COVID-19 l'année dernière.

La présidente du conseil d'administration, Stephanie Doveton, indique que pendant les deux premières années de la COVID-19, la coopérative a reçu 50 000 $ chaque année, alors que cette année le montant a chuté à 5000 $.

Mme Doveton affirme que le financement du Conseil des arts de l'Ontario a également diminué, passant de 40 000 $ à 28 000 $.

Une série de films indépendants ont attiré plusieurs cinéphiles au Sudbury Indie Cinema en mars dernier.

La solution immédiate, selon mesdames Mairs et Doveton, est une demande de 200 000 $ à la Société de développement du Grand Sudbury pour les trois prochaines années.

Selon elles, le financement provisoire permettrait d'élaborer une nouvelle stratégie pour répondre à leurs besoins.

Nous participerons à l'admissibilité au financement de fonctionnement du Conseil des arts du Canada , affirme Mme Mairs.

Nous augmenterons encore davantage nos ventes de billets à mesure que nous atteignons de nouveaux publics et examinerons également la programmation à des moments de la journée où le cinéma n'est pas utilisé.

Mais plus important encore, Mme Mairs affirme qu'ils ont besoin de temps pour convaincre la Ville de la nécessité d'augmenter le pourcentage de financement qu'elle réserve à ses coûts de fonctionnement, afin qu'il corresponde au financement des autres institutions culturelles de la ville.

Ce que nous cherchons à faire, c'est de faire passer le niveau de soutien municipal que nous recevons de 5 % à 20 %, en reconnaissance du fait que des changements sont, je pense, attendus depuis longtemps dans notre financement culturel.

En comparaison, Mme Mairs affirme que la Ville offre un soutien de 25 % des frais de fonctionnement de la galerie d'art et de 20 % pour la Place des Arts.

Le cinéma rapporte présentement plus d'argent pour les événements spéciaux que pour la projection de films d'art et d'essai.

Le vice-président du conseil d’administration, Ian Carlyle, souligne que la coopérative se penche sur des façons d’obtenir un plus grand engagement des quelque 1500 membres.

On est en train de faire ce qu’on peut pour garder notre vision originale, mais aussi accommoder plus de gens dans la communauté, de les attirer à des événements pour qu’on soit capables d’être plus opérationnel , affirme-t-il.

Mme Doverton exprime son espoir que le cinéma puisse sortir du gouffre.

Je ne veux pas parler de pessimisme. Je dis simplement que c'est le moment où, si les Sudburois apprécient la disponibilité de films indépendants dans leur communauté, nous leur demandons d'intensifier leurs efforts , dit-elle.

Selon Mme Mairs, un comité de la Société de développement du Grand Sudbury se réunit le vendredi 24 novembre pour décider d'une recommandation.

Les membres de la société voteront s'ils accordent ou non l'argent lors d'une réunion au début du mois de décembre.

Avec les informations de Kate Rutherford, de CBC, et de Daniel Aubin