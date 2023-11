T.-N.-L. mise sur la télémédecine, mais les syndicats émettent des réserves

L’association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador et le syndicat provincial des infirmières émettent des réserves quant au nouveau partenariat conclu entre le gouvernement provincial et Teladoc Health, une firme de télémédecine américaine.

Le ministre de la Santé et des Services communautaires, Tom Osborne, a annoncé lundi un contrat de 22 millions de dollars sur deux ans permettant la création de cinq salles d’urgence virtuelles et d’un nouveau service de télémédecine pour les résidents sans médecin de famille.

La première salle d'urgence virtuelle ouvre ses portes à l’hôpital de New-Wes-Valley, cette semaine. Les patients arrivant à l’établissement de santé sont désormais évalués sur place par un professionnel de la santé, qui consulte virtuellement un médecin à distance. Ensemble, l’équipe diagnostique et traite le patient, qui est redirigé au besoin vers un hôpital plus grand, avec plus de personnel et de services.

En vertu du contrat avec Teladoc, 15 000 personnes sans médecin de famille pourront de s’inscrire à un nouveau service de télémédecine, d’ici décembre. D’autres patients auront accès au service dans les mois à venir, selon le gouvernement.

Une firme basée aux États-Unis

Gerard Farrell, président de l’Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador, s’inquiète que la province dépende de plus en plus des services virtuels et d’une entreprise qui n’est même pas au Canada pour offrir des services essentiels à sa population.

Gerard Farrell, président de l'Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador

Il se dit soulagé que les médecins de Teladoc soient rémunérés au même taux que les médecins terre-neuviens et doivent s’inscrire auprès du Collège des médecins. Il souligne toutefois qu’une compagnie locale, Medicuro, avait offert les mêmes services au gouvernement à un prix trois fois moins cher – 3,5 millions de dollars par an.

Gerard Farrell soutient qu’il important pour les patients de voir le même médecin de famille à chaque fois qu’ils prennent rendez-vous. Idéalement, le médecin devrait connaître leurs problèmes médicaux et leurs traitements, ce qui risque d’être beaucoup moins probable s’ils utilisent un portail en ligne avec des médecins basés dans un autre pays, selon lui.

Ce n’est pas un bon système à long terme , soutient-il.

Vers la privatisation?

Des syndicats de la fonction publique croient que le contrat avec Teladoc représente un autre pas vers la privatisation du système.

Yvette Coffey, présidente du syndicat des infirmières autorisées de Terre-Neuve-et-Labrador, soutient que contrat avec Teladoc vient affaiblir notre système de santé public, ce qui préoccupe non seulement les infirmières autorisées et les infirmières praticiennes de la province, mais aussi tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador .

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers autorisés de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey.

Elle s’inquiète de la durabilité de ce modèle à long terme, même si le sous-ministre responsable de la transformation du système de santé, Pat Parfrey, a affirmé lundi que la télémédecine est ici pour de bon.

Yvette Coffey reconnaît que la télémédecine existe déjà dans la province, surtout au Labrador, et peut-être efficace. Mais elle ajoute que les meilleurs soins que les gens peuvent obtenir sont ceux qui sont dispensés par le système de santé public. Et non pas des personnes ou des entreprises privées.

Ce service de soins virtuels va compléter les services existants, améliorer l'accès à la prestation globale des soins de santé et ajouter des services aux personnes qui ont besoin d'un médecin de famille , a affirmé Tom Osborne, lundi.

Pour les salles d'urgence ou les cliniques de soins d'urgence, cette solution de soins virtuels permettra de garder les installations ouvertes et de garantir que les patients ont un endroit où aller lorsqu'ils ont besoin de soins , a-t-il ajouté, en rappelant les nombreuses récentes fermetures des salles d’urgence à cause du manque de personnel.

Selon l’association médicale provinciale, environ le quart de la population n’a pas de médecin de famille.

Avec les informations de Mark Quinn et d’Elizabeth Warren