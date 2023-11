Un énoncé économique bien accueilli à Gatineau, « mais il en faudra plus »

Axé sur l’équilibre entre les investissements et la responsabilité, l’énoncé économique de l’automne 2023 est accueilli favorablement par des intervenants de Gatineau. Par contre, ils s’entendent tous sur une chose : il en faudrait davantage pour régler la crise du logement.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, s’est attaquée à la crise du logement et à la hausse du coût de la vie dans son énoncé. Ces deux dossiers font beaucoup jaser à Ottawa et à Gatineau étant donné que le coût des loyers est parmi les plus hauts au pays.

Le gouvernement fédéral a notamment injecté un financement supplémentaire de 15 milliards de dollars en prêts pour la construction de plus de logements destinés à la location.

Par l’entremise de son compte X (anciennement Twitter), la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a mentionné que toute mesure visant à favoriser la création de logements, en particulier abordables, sociaux et communautaires, représente une avancée positive pour les municipalités, notamment pour Gatineau .

La mairesse a ajouté que les attentes sont élevées pour le budget 2024 et qu’elle espère, notamment, une réponse urgente à la crise de l’itinérance qui nous touche .

La mairesse de Gatineau France Bélisle dit que les attentes sont élevées pour le budget2024. (Photo d'archives)

Le conseiller municipal et porte-parole en matière de logement d’Action Gatineau, Louis Sabourin, a affirmé qu’il ne pouvait pas être contre la vertu , mais que la répartition de ses fonds, à l’échelle canadienne, me semble très peu pour la quatrième plus grande ville du Québec.

Le 15 milliards peut appuyer les constructeurs. Est-ce que ça peut vouloir dire qu’il y aura du logement réellement abordable? J’ai besoin de détails. Mais ça ne changera pas la crise du logement, c'est certain.

Le coordonnateur de l'organisme Logemen'occupe, François Roy, estime quant à lui que la mise à jour n’offre rien pour les familles dans le besoin.

Ce ne seront pas des unités qui vont s’adresser aux ménages qui sont affectés par l’immense crise du logement qui affecte d’abord les ménages à faible et à modeste revenu , a-t-il dit au micro de l’émission Sur le vif mardi après-midi.

François Roy est le coordonnateur de Logemen'occupe. (Photo d'archives)

Restreindre les locations de courte durée

Louis Sabourin s’est dit content que le gouvernement fédéral ait choisi de restreindre les locations de courte durée, comme les Airbnb, afin de remédier au problème de manque de logements.

Si vous louez un logement 12 mois par année, vous empêchez un logement à long terme. C’est vers cette avenue-là qu’il faut aller.

Louis Sabourin est conseiller municipal de Limbour. (Photo d'archives)

Le gouvernement compte donc, dès le 1er janvier 2024, refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées afin de tirer un revenu de la location à court terme, y compris les frais d'intérêt, dans les provinces et les municipalités qui ont interdit ce type de location .

Je suis pour la tarte aux pommes , a imagé l’élu d’Action Gatineau. Je pense que c'est une bonne chose, mais ce n’est pas suffisant pour changer le portrait actuel. On vit une crise du logement et il en faut malheureusement beaucoup plus.

