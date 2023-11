15 cm de neige, de la pluie et des vents prévus par endroits en Atlantique

Les résidents des provinces de l’Atlantique doivent s’attendre à des chutes de neige ou de pluie et à des vents forts par endroits, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, les chutes de neige commencent mercredi matin et devraient se changer en chutes de pluie dans la soirée. Les régions les plus touchées, soit celles de Fredericton et d’Oromocto jusqu’au sud-ouest de la province, pourraient recevoir de 10 à 15 cm de neige au total.

L'accumulation rapide de neige peut compliquer les déplacements par endroits et réduire la visibilité, rappelle Environnement Canada.

L'Île-du-Prince-Édouard devrait recevoir un mélange de pluie intermittente et de neige de mercredi soir jusqu'à jeudi en mi-journée.

Pluies et vents en Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les résidents des comtés de Lunenburg, de Queens, de Shelburne et de Yarmouth devraient recevoir les pluies les plus abondantes, soit une accumulation possible de 45 mm ou plus par endroits.

Il pourrait tomber plus de 15 mm de pluie à l'heure par moments, estime Environnement Canada. La pluie doit commencer mercredi matin et elle devrait cesser durant la nuit.

Des conditions semblables dans le passé ont causé des accumulations d’eau par endroits sur des routes, rappelle Environnement Canada.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Chéticamp au Cap-Breton, notamment, devrait être balayée par des vents forts, selon Environnement Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Au Cap-Breton, des vents forts pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h par moments sont prévus pour les régions de Margaree Harbour jusqu’à Bay St. Lawrence. Les vents devraient commencer tôt jeudi matin et faiblir plus tard dans la journée.

Pluies abondantes à Terre-Neuve

Les résidents d’une grande partie du centre de Terre-Neuve devraient recevoir de 40 à 60 mm de pluie, voire plus par endroits, de jeudi soir à vendredi matin.

Les régions les plus touchées vont de Channel-Port aux Basques jusqu’à Grand Falls-Windsor et Baie Verte.

De brèves chutes de grésil ou de neige peuvent précéder la pluie.

Des conditions semblables dans le passé ont nui à la circulation routière en causant de petites inondations sur les terres basses, indique Environnement Canada.