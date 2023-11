Jeter vos déchets dans la nature vous coûtera plus cher

Le gouvernement de Tim Houston a décidé de punir plus fortement les personnes surprises en train de jeter des déchets dans la nature sur les terres de la Couronne. Le montant de l’amende vient d’être porté à 800 dollars.

Un simple regard attentif sur le bord de la route permet de vite se rendre compte de l’ampleur du phénomène. Les déchets, gobelets de café, boîtes d’emballages, cartons, ont envahi les bas-côtés des routes de la province. Et il ne s’agit sûrement là que de la partie émergée de l’iceberg.

En général, on trouve des décharges dans des endroits où il n'y a pas de poubelles, par exemple, sur les bretelles de sortie des autoroutes , explique August MacLean, coordinateur du programme de lutte contre les déchets pour l’association Divert NS, spécialiste du recyclage des déchets.

Les gens jettent plus facilement leurs déchets dans les endroits les moins surveillés.

Pour contrer ce phénomène difficile à quantifier, le ministère néo-écossais des Ressources Naturelles et Renouvelables vient de décider de pénaliser plus fortement les personnes surprises en train de déverser des déchets sur des terres de la Couronne, soit 26 % des terres provinciales.

L’amende s’élève à présent à 812,50 $ pour une première infraction et presque 2500 $ s’il y a récidive. Avant, le montant de la contravention était de plus de 350 $.

Nous prenons au sérieux la protection de nos terres et de nos forêts , a déclaré Tory Rushton, le ministre chargé de ce sujet dans un communiqué de presse. Nous tenons notre promesse d'augmenter les amendes pour les décharges sur les terres de la Couronne. Des amendes plus élevées auront un effet plus dissuasif.

Dans leur programme électoral, les progressistes-conservateurs souhaitaient, en effet, mettre en place les contraventions les plus élevées du pays. Mais la promesse ne devait pas cibler uniquement les terres de la Couronne, et aujourd’hui, la Colombie-Britannique a des amendes plus élevées à ce sujet.

Les auteurs de ces pollutions difficiles à trouver

Les amendes pour ces délits restent encore rares, car il est difficile de prendre sur le fait les contrevenants et parfois les enquêtes pour retrouver les propriétaires des objets abandonnés dans la nature n’aboutissent pas.

Par exemple, les autorités haligoniennes ont mené 300 enquêtes entre 2021 et 2022, mais seulement une trentaine de contraventions ont été dressées. Un chiffre malgré tout en augmentation. En 2020, une dizaine d’amendes seulement avaient été données.

Ouvrir en mode plein écran Les canettes mettent près de 100 ans à disparaître dans la nature. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Même difficulté pour la province, entre 2017 et 2022 : 21 accusations ont été portées pour des déversements sur les terres de la Couronne, mais seulement une dizaine d'entre elles ont donné lieu à des condamnations.

En 2021, la Municipalité régionale d'Halifax avait aussi décidé d'augmenter le montant des amendes pour le dépôt de déchets dans la nature. Les contrevenants peuvent recevoir une amende entre 500 et 10 000 $.

Souvent, les institutions demandent aussi aux responsables de nettoyer l’espace qu’ils ont pollué.

Des infrastructures parfois inadaptées

Ce manque de civisme n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Une bouteille en plastique met entre 100 et 1000 ans pour se décomposer dans la nature. Une canette peut aussi mettre une centaine d’années.

Pour August MacLean, ces attitudes peuvent aussi résulter d’un manque d’infrastructures. Les gens peuvent se voir refuser l'accès à un site d'élimination des déchets parce que le matériau qu'ils veulent jeter ne peut pas être traité par cette installation. Certaines dépôts imposent aussi des redevances, c'est-à-dire qu'il faut payer pour déposer des déchets. Beaucoup de gens ne veulent pas payer, ce qui est juste.

L’association Divert NS demande plus de financements pour les usines de traitement de déchets afin que leur capacité augmente.