Le premier ministre ontarien, Doug Ford, remplira finalement sa promesse électorale de 2018 de permettre la vente d'alcool dans les dépanneurs, selon des sources de CBC. La réforme mettrait fin au quasi-monopole des Beer Store, en plus d'élargir possiblement la vente de bière et de vin dans les épiceries.

Le marché de l'alcool se chiffre à près de 10 milliards de dollars en Ontario.

La vente de bière et de vin est encore limitée en grande partie à la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) et au consortium privé des Beer Store.

Selon les sources de CBC, le gouvernement de Doug Ford devrait toutefois prévenir les Beer Store en décembre qu'il compte mettre fin à son entente-cadre avec le consortium, qui doit prendre fin en 2025.

S'amorcerait alors une transition de deux ans vers un marché plus libéralisé, y compris la vente de bière et de vin dans les dépanneurs.

Il est dans l'intérêt fondamental des Ontariens et des dépanneurs de la province d'empêcher un monopole de la distribution [d'alcool].

Les épiceries aussi?

Les supermarchés et autres détaillants voudraient, eux, pouvoir vendre de l'alcool dans plus de succursales.

Seulement 450 supermarchés dans la province sont autorisés à le faire actuellement, selon l'entente provinciale avec les Beer Store.

L'objectif de l'accord-cadre [avec les Beer Store] n'a jamais été d'offrir du choix, de la commodité ou de bons prix aux consommateurs. Il vise à protéger les intérêts des grands brasseurs.

De leur côté, les producteurs de vin et de bière aimeraient que le gouvernement réduise ses taxes et la marge de profit de la LCBO , pour garder une plus grande part du gâteau.

La province mène des consultations depuis plusieurs mois sur la réforme de l'industrie.

D'après des renseignements fournis par Mike Crawley, de CBC News