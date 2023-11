Le Train des Fêtes de passage en Estrie ce mercredi

Le Train des Fêtes de la compagnie CPKC (anciennement CP) sera de passage en Estrie ce mercredi 22 novembre pour la 25e année.

Le train fera un arrêt à Lac-Mégantic dès midi et ce, jusqu’à 12 h 45, sur la rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve.

Il reprendra la route par la suite en direction de Sherbrooke et s’arrêtera jusqu’à 17 h 30 au stationnement de la gare du CPKC, sur la rue de la Rand, près de la place de la Gare.

Le Train des Fêtes ira par la suite à Farnham où il s’arrêtera jusqu'à 21 h 45.

L’autrice, compositrice et interprète montréalaise Trudy et l'artiste ontarien Virginia to Vegas offriront des prestations musicales à chacun de leurs arrêts dans notre région.

L’année dernière, le Train des Fêtes avait repris la route pour la première fois depuis trois ans.