Ottawa invitée à accélérer ses travaux pour un incinérateur d’ordures ménagères

Les conseillers municipaux souhaitent accélérer les études sur l'incinération des déchets, car la durée de vie du dépotoir du chemin Trail est très limitée.

Le conseiller municipal de Rideau-Jock, David Brown, est pressé de savoir si Ottawa devrait opter pour un incinérateur au lieu d'un autre site d'enfouissement, alors que les déchets s'amoncellent dans sa région rurale.

Son quartier abrite la décharge du chemin Trail, dont le personnel municipal estime qu'elle n'a guère plus de dix ans de durée de vie avant de se remplir.

Je peux vous assurer que mon quartier ne veut pas de la prochaine décharge , a lancé M. Brown.

Le conseiller David Brown

Le personnel municipal a déjà prévu d'étudier l'incinération des déchets dans le cadre de son plan directeur sur les déchets solides, ainsi qu'un système de tri mécanique qui retirerait les matières organiques des ordures avant qu'elles ne soient déversées dans le site d'enfouissement.

Mais ces études ne devraient pas commencer avant l'année prochaine et M. Brown propose de les devancer d'environ six mois. Il a expliqué qu'il ne cherchait pas à faire des économies, mais à pousser le personnel à avancer plus vite dans la paperasserie pour voir quelles sont les options possibles.

Six mois, c'est peut-être le point de bascule , a estimé l’élu. Le conseil en parle depuis si longtemps et je veux m'assurer qu'il est en mesure de prendre une décision à long terme.

Le Comité de l’environnement du changement climatique de la Ville a adopté sa motion à l'unanimité mardi, la renvoyant à une réunion plénière du conseil pour approbation finale.

Le temps presse , selon une employée de la Ville

Gestionnaire de programme, planification à long terme, services gestion des déchets solides, travaux publics à la Ville d’Ottawa, Nichole Hoover-Bienasz juge que le personnel pourrait réaliser ces études d'ici le milieu de l'année 2025. Selon elle, le temps presse.

C'est assez urgent. Des décisions doivent être prises d'ici la fin du mandat du conseil municipal. Si rien n'est fait, la décharge sera pleine entre 2034 et 2035.

Selon elle, la conception, l'approbation et la construction d'un incinérateur prendront environ dix ans, ce qui signifie que la Ville se heurtera à la date limite d’utilisation de la décharge si elle ne fait pas davantage pour détourner ses déchets.

Il est déjà prévu d'en faire plus. Mme Hoover-Bienasz a présenté un plan pour les déchets solides qui, même sans tri ou incinération avancés, devrait permettre de détourner ou de réduire suffisamment le dépôt d'ordures pour offrir à la Ville et à ses décharges un sursis de 14 ans.

Nichole Hoover-Bienasz, gestionnaire de programme, planification à long terme, services gestion des déchets solides, travaux publics, indique qu'il faudra environ dix ans pour concevoir, approuver et construire un incinérateur.

Ce plan comprend une stratégie de réduction des déchets alimentaires, des efforts pour intensifier le recyclage dans les installations de la Ville et la digestion anaérobie, qui utilise des bactéries pour décomposer les matières organiques et produire du gaz naturel.

Des groupes environnementaux demande à la Ville d'en faire plus

Des groupes de défense de l'environnement se sont toutefois présentés devant le comité pour exhorter la Ville à faire plus d’efforts pour réduire ses déchets, au lieu de miser sur un incinérateur qui pourrait coûter 450 millions de dollars, voire plus.

Kate Reekie, de l'association Community Associations for Environmental Sustainability (CAFES), juge que le recours à un incinérateur nécessiterait toujours une décharge pour éliminer les cendres toxiques laissées par l'incinération des déchets et qu’un tel système ne ferait qu’encourager les résidents à maintenir leurs habitudes.

Cela va fondamentalement à l'encontre de la vision du plan d'une ville d'Ottawa sans déchets , a-t-elle estimé. Avec un incinérateur, les résidents sont incités à poursuivre leurs habitudes de consommation, puisqu'il est nécessaire de continuer à alimenter l'incinérateur.

Selon Mme Hoover-Bienasz, il y aurait toujours une forte motivation à réduire les matières organiques, car elles ne brûlent pas assez bien pour créer de la chaleur pour l'incinérateur.

Le conseiller du quartier Capitale, Shawn Menard, a également demandé si la Ville envisageait d'envoyer ses déchets à l'incinérateur déjà prévu dans le Pontiac, au Québec.

Mme Hoover-Bienasz a répondu que le personnel avait déjà discuté de cette possibilité, mais elle a souligné des obstacles potentiels, étant donné que la réglementation québécoise actuelle ne permet pas aux déchets de traverser la frontière interprovinciale. Et ce n'est pas le seul problème.

Il s'agit du transport des déchets par camion, du coût du transfert de ces déchets, des émissions associées, par rapport à une solution plus locale dans la ville d'Ottawa , a-t-elle expliqué.