Où se trouvent les plus belles plages de la Nouvelle-Écosse ?

Avez-vous déjà eu envie de vous promener sur les plages de sable blanc des Caraïbes ? Ou nager dans les eaux bleues claires au large de l’Asie du Sud-Est ? Selon de nouvelles informations fournies par un chercheur colombien spécialisé dans la gestion côtière, les Néo-Écossais peuvent éviter de voyager et simplement rester près de chez eux.

Cela devrait figurer dans un slogan : vous n'avez pas besoin de voyager... pour visiter de superbes plages , a déclaré Camilo Botero. Vous avez ici en Nouvelle-Écosse ces superbes plages. Peut-être que l'eau est froide, mais tout le reste est génial.

Camilo Botero, chercheur invité à la Rowe School of Business de l'Université Dalhousie, a passé les six derniers mois à visiter 149 plages de la Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Camilo Botero

Le chercheur invité à la Rowe School of Business de l'Université Dalhousie a passé les six derniers mois à visiter 149 plages de la Nouvelle-Écosse, dans le but de les évaluer afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et d'encourager la promotion du tourisme.

Lui et son équipe ont évalué le paysage côtier de chaque plage pour déterminer leur caractère pittoresque, en les classant de la classe 1 (le plus pittoresque) à la classe 5 (le moins pittoresque).

Critères des plages de classe 1

Le chercheur a estimé que les plages de classe 1 sont les plages les plus naturelles, avec de beaux atouts, notamment des falaises, du sable blanc, des eaux bleu clair, de la végétation et des dunes bien préservées.

Les trois sections de Carters Beach, sur la rive sud, ont été classées plages de classe 1. Photo : Gracieuseté : Camilo Botero

Les plages de classe 1 sont également bien entretenues, propres et suffisamment éloignées des routes et des structures pour ne pas perturber l'atmosphère, a-t-il précisé.

L'une des conclusions les plus importantes de mes recherches est que les plages ne sont pas de simples terrains de jeux.

Les plages sont des écosystèmes et il est très important que nous gérions les plages à des fins récréatives, mais aussi à des fins écosystémiques , a-t-il indiqué.

30 % des plages classées 1 ou 2

Camilo Botero a calculé que sur les 149 plages qu'il a visitées, environ 30 % étaient classées dans la classe 1 ou 2.

Il a mentionné que la côte Est comptait le plus grand nombre de plages de classe 1, notamment The Sand Bar à Little Harbour, Psyche Cove Beach dans le parc provincial Taylor Head et environ six autres le long des 100 îles sauvages.

La plage de la promenade de Port Hood a été classée 3. Photo : Gracieuseté : Camilo Botero

Ceux-ci sont très agréables et très faciles à visiter si vous vivez à Halifax : il suffit d'une demi-heure de route et de prendre un bateau et vous y serez , a-t-il déclaré.

Il y avait également six plages sur la Rive-Sud classées dans la classe 1, notamment dans le parc provincial Sandhills Beach et sur la plage de la rivière St. Catherines, dans la région balnéaire du parc national Kejimkujik.

Camilo Botero a déclaré que les trois sections de Carters Beach à Port Mouton ont également reçu une note de classe 1, louant leur caractère sauvage et leur beauté naturelle.

Des plages de classe 3 et 4

Les plages populaires, notamment Lawrencetown Beach dans la municipalité régionale d'Halifax et Ingonish Beach dans les hautes terres régionales du Cap-Breton, ont reçu des évaluations de classe 3, tandis que Inverness Beach, au Cap-Breton, a reçu une classe 4.

Dominion Beach, au Cap-Breton, a été classée 5. Photo : Gracieuseté : Camilo Botero

Camilo Botero a précisé que ce n'est pas parce qu'une plage est classée plus bas, classes 3-5, que ce n'est pas une belle plage. Cela pourrait être dû à sa proximité avec une communauté qui lui a valu un classement inférieur, a-t-il soutenu.

Beaucoup de ces plages sont de très belles plages. Ce n'est pas parce qu'elles sont de classe 4 que ce ne sont pas de bonnes plages.

Par exemple, Inverness Beach, que presque tout le monde connaît dans la province, est une très belle plage, mais comme c'est une plage de village, ce n'est pas une plage de classe 3 ou de classe 2.

Certification internationale ou touristique

Le chercheur a suggéré que de nombreuses plages classées 1 ou 2 pourraient être certifiées au niveau international pour promouvoir le tourisme basé sur la nature ou scientifique, plutôt que le tourisme récréatif de masse qui serait mieux adapté aux plages de classe 4 et 5.

Il a signifié que les plages de classe 3 pourraient toutefois évoluer dans un sens ou dans l'autre en fonction de la manière dont elles sont gérées.

L'impression principale est que nous devrions faire davantage attention aux plages de la province parce que nous avons beaucoup de très belles plages et que l'intendance autour des plages est très importante , a-t-il dit.

Il a également suggéré que les plages soient classées et promues en fonction de leur utilisation.