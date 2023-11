Le gouvernement King pourrait commanditer les avis de décès dans les journaux

La récente décision de l’entreprise Saltwire de réserver l’accès aux avis de décès de ses journaux en lignes à ses abonnés déplaît à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le premier ministre Dennis King en entend parler chaque jour par des électeurs, a-t-il affirmé.

Lors de la période de questions mardi, il a évoqué l’idée de commanditer les journaux pour que ces sections restent visibles à l’ensemble des gens.

J’encourage Saltwire à comprendre que c’est dans l’ADN des gens de l’île, que c’est un rituel important et un service public auquel les insulaires se sont habitués , a indiqué le premier ministre.

Un accès réservé aux abonnés

Saltwire Network est propriétaire des quotidiens The Guardian et Journal Pioneer, deux des plus anciennes publications de la province.

Les avis de décès y sont publiés, mais depuis peu l’accès est réservé aux abonnés. Un essai gratuit de 30 jours est proposé aux visiteurs qui s’inscrivent.

Nous comprenons l’importance des avis de décès pour rendre hommage aux êtres aimés. Chez Saltwire, notre but est toujours de connecter et de soutenir la communauté dans ces moments difficiles. [...] Pour ceux qui consultent ces éléments de notre site web sur une base régulière, nous demandons aux lecteurs de nous soutenir pour garder et maintenir ce service , peut-on lire sur les sites des journaux.

Être créatifs

Dennis King a reconnu que les abonnements payants aux journaux sont une tendance et que les médias écrits cherchent des façons de monétiser le contenu en ligne.

Il a ajouté qu’il y avait peut-être une façon pour le gouvernement d’être créatif et de participer au débat.

Peut-être qu’il y a un rôle pour le gouvernement ici , a-t-il indiqué.

M. King espère parler aux représentants de Saltwire et a rappelé que le gouvernement provincial achetait déjà beaucoup de publicité dans ces médias.

Saltwire n’avait pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC au moment de publier ces lignes.

D’après un reportage de Cody MacKay de CBC