Les résidents de l’Atlantique dépensent plus que la moyenne pour les Fêtes

Les résidents des provinces de l’Atlantique vont dépenser plus d’argent que la moyenne des Canadiens à l'occasion des Fêtes malgré la hausse du coût de la vie, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

Le Canadien moyen a l’intention de dépenser environ 900 $ par personne alors qu’en Atlantique c’est 1100 $ par personne, indique le Conseil dans un rapport publié cette semaine.

Les Canadiens de l’Atlantique comptaient dépenser 782 $ l’an dernier.

Plus de chasseurs d’aubaines

Entre-temps, 80 % des Canadiens se préoccupent de l’état de leurs finances personnelles, selon le directeur du Conseil en Atlantique, Jim Cormier.

Pour cette raison, 80 % déclarent qu'ils vont dépenser la majorité de leur budget pour acheter des cadeaux pour les autres, mais ils vont rechercher plus de rabais et de ventes que dans les dernières années , affirme Jim Cormier.

Les commerçants proposent certains rabais durant des événements comme le Vendredi fou, mais 28 % des Canadiens ont commencé leur magasinage des Fêtes dès le mois d’août dans l’espoir de trouver plus d’aubaines, selon le Conseil.

Nous nous attendions à des signes que les gens allaient dépenser moins à cause de l’inflation, mais cela ne s’est pas produit , souligne M. Cormier.

Jim Cormier est le directeur en Atlantique du Conseil canadien du commerce de détail. (Photo d'archives) Photo : Conseil canadien du commerce de détail

Cela étant dit, les consommateurs sont mieux renseignés parce qu’ils comprennent que leur argent ne les mène pas aussi loin qu’il y a quelques années , ajoute-t-il.

Les cadeaux les plus populaires

Les cadeaux les plus populaires n’ont pas changé, poursuit Jim Cormier. Il s’agit toujours de vêtements et d’articles de divertissement au foyer, par exemple des produits alimentaires et de l’alcool.

Par contre, les ventes de cartes-cadeaux augmentent depuis quelques années. Jusqu’à 45 % des Canadiens ont l’intention d’en acheter cette année, et 37 % des Canadiens aimeraient plus en recevoir une qu’un article matériel, selon le Conseil.

Les ventes de cartes-cadeaux augmentent ces dernières années, selon le Conseil canadien du commerce de détail. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tony Avelar

Le magasinage en ligne demeure populaire depuis la pandémie de COVID-19, mais 82 % des consommateurs ont l’intention de faire des emplettes localement.

Attention au coût du crédit

Le fait que les gens ont recommencé à se rassembler après des années de mesures sanitaires peut favoriser l’augmentation des dépenses, selon le conseiller en crédit Al Antle, à Saint-Jean à Terre-Neuve.

Il recommande aux consommateurs de bien planifier leurs dépenses. Si vous n’avez pas d’argent, ne le dépensez pas , dit-il.

Vous devez tenir compte du coût du crédit, sinon vous vous mentez. Vous devez savoir que tout ce que vous achetez à crédit coûte considérablement plus cher.

Le nombre de consommateurs qui demandent l’aide de conseillers en crédit augmente généralement en janvier, souligne M. Antle. Son entreprise aide jusqu’à 40 consommateurs par mois.

Les gens qui préfèrent ne pas épuiser leurs ressources financières pourraient plutôt faire un don à un organisme caritatif ou participer à une activité caritative en famille pour vivre l’expérience fondamentale des Fêtes, suggère Al Antle.