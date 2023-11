Des dirigeants européens se sont rendus à Kiev, ce 21 novembre, pour rassurer l’Ukraine sur la poursuite de leur soutien, alors que le monde a les yeux tournés vers le Moyen-Orient et que dans plusieurs pays, on s’interroge sur la pérennité de ce soutien.

Ils l’ont fait à l’occasion d’un événement symbolique : le dixième anniversaire de l’Euromaïdan – nom donné à la révolte de l’opposition, déclenchée le 21 novembre 2013, à un projet politique du gouvernement d’alors, qui tournait le dos à l’Union européenne et choisissait plutôt l’intégration avec la Russie.

Pendant trois mois, la place de l’Indépendance à Kiev (Maïdan Niezalejnosti) sera occupée par des foules continuelles, parfois immenses, arborant des drapeaux de l’Ukraine et de l’Europe. À la fin, le président prorusse – Viktor Ianoukovitch – démissionnera et s’enfuira en Russie.

Sobres commémorations, appuis européens

Ce 10e anniversaire a été commémoré sobrement, car le moral n’est pas au plus haut : l’ ONU vient d’annoncer le cap macabre des 10 000 civils ukrainiens tués depuis février 2022 par l’armée russe. Mais c’est tout de même l’anniversaire d’un événement fondateur.

Ouvrir en mode plein écran Des gens visitent le mémorial des « Heavenly Hundred Heroes », tués lors des manifestations massives d'Euromaïdan, à l'occasion du 10e anniversaire du début des manifestations, dans le centre-ville de Kiev, le 21 novembre 2023. Photo : Getty Images / ROMAN PILIPEY

Ce 21 novembre, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, s’est rendu à Kiev, comme son homologue américain la veille, annoncer de nouvelles aides militaires, à hauteur de plus d’un milliard d’euros. Et le président du Conseil européen est venu dire à Zelensky, pour cet anniversaire, qu’il fera tout pour accélérer le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union – maintenant officiellement en cours.

Zelensky a déclaré que l’Euromaïdan représente la première victoire de l’Ukraine contre l’envahisseur russe, et qu’il y en aura d’autres, comme l’adhésion à l’Europe.

La bougie d’allumage du mouvement

La bougie d’allumage de l’Euromaïdan fut une décision controversée du président de l’époque. Viktor Ianoukovitch, élu de justesse en 2010, avait dans un premier temps fait mine de signer l’accord de coopération avec l’Union européenne (accord bien en deçà d’une adhésion, mais qui à l’époque avait une valeur symbolique)… Mais tout à coup, sous la pression évidente de Moscou, il se ravise le 21 novembre 2013 : Non, je ne signerai pas .

Ce revirement provoque la colère parmi les militants et intellectuels ukrainiens pro-européens, nombreux à Kiev et à Lviv. La première revendication de l’Euromaïdan sera donc la révocation de cette décision, et la signature avec les Européens de l’accord déchiré par Ianoukovitch.

S’ajouteront des revendications sur la corruption, la violence policière contre les manifestants… plus le départ de Ianoukovitch, assorti d’élections anticipées.

Pour la petite histoire, parmi ceux qui ont lancé le mouvement, il y avait un certain Moustafa Nayyem, immigré d’origine afghane, qui a lui-même donné le signal de la toute première manifestation sur la place centrale.

Pour la petite histoire également, un certain Volodymyr Zelensky, à l’époque, travaille encore pour la télévision russe (oui, russe) dans des contrats d’animation du genre soirée de Noël au petit écran! C’était avant son grand succès de la série Serviteur du peuple , où il jouait le rôle d’un professeur d’histoire devenu président de l’Ukraine.

Ouvrir en mode plein écran Un garçon enveloppé, dans un drapeau national ukrainien et brandissant aussi un drapeau dans sa main, se tient debout sur un tank russe exposé dans le centre-ville de Kiev sur la place de l'Indépendance, en Ukraine, le 21 août 2022. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Alexey Furman

Le déchirement des Ukrainiens

L’Euromaïdan, c’est le moment où, dans un premier temps, se cristallise le déchirement des Ukrainiens entre la Russie et l’Europe. Mais où, dans un deuxième temps, l’adhésion à l’Europe finira par l’emporter dans le cœur d’une majorité d’Ukrainiens.

Avant l’Euromaïdan, cette division existait déjà (en filigrane de la Révolution orange en 2004) entre l’ouest du pays, qui ressemble à la Pologne et a les yeux rivés vers l’Europe, et l’est massivement russophone, influencé par l’ex-URSS, mais tenté par l’autre côté.

L’occupation de la grande place de Kiev va durer exactement trois mois (Ianoukovitch prend la fuite le 21 février), pendant lesquels les manifestations pacifiques seront ponctuées de violences sporadiques. Il y aura des affrontements sanglants fin novembre, puis encore à la toute fin, en février. On parle d’une centaine de morts au total.

L’interprétation russe des événements

Pendant ces événements, Moscou et les prorusses – il y en a en Ukraine – mais aussi certains commentateurs étrangers qui vont dans le même sens, disent que l’Euromaïdan n’est pas un mouvement populaire, qu’il s’agit d’abord d’une manipulation de la CIA et de l’ambassade américaine à Kiev. Que des militants ultranationalistes ukrainiens d’extrême droite, et il y en a quelques-uns sur la place, provoquent la police et tirent sur les forces de l’ordre.

Ils sont très minoritaires, mais la propagande russe met l’accent sur ce petit carré d’extrémistes et l’identifie faussement à l’ensemble du mouvement. C’est de là, notamment, que vient l’accusation délirante selon laquelle Euromaïdan, c’était nazi, et que par extension le gouvernement ukrainien est un gouvernement nazi

Les protestataires faisaient valoir au contraire que leur mouvement était authentique, que la fraction nationaliste de droite (y compris des extrémistes) n’était qu’un élément parmi d’autres. Et que leur horizon est la démocratie européenne, alors que l’option russe, selon eux, c’est l’autoritarisme, la soumission et la misère économique.

En 2013, peut-être 50 % des Ukrainiens souscrivaient à un tel point de vue. Après l’invasion, on est dans les 80 % ou 90 %.

Ouvrir en mode plein écran Des hommes creusent des tombes dans le cimetière du village de Hroza, près de Kharkiv, en Ukraine, le 9 octobre 2023. Selon l’ONU, le cap macabre des 10 000 civils ukrainiens tués depuis février 2022 par l’armée russe a été franchi. (Photo d'archives) Photo : Reuters / THOMAS PETER

Tragédie annoncée

L’Euromaïdan et la réaction russe ont donc lancé – c’est très clair avec le recul – la séquence tragique des dix dernières années. Ça commence par une révolte populaire et pro-européenne, qui contrarie Moscou. Arrive rapidement la vengeance – ou la punition – russe : prise militaire puis annexion de la Crimée en mars 2014, avec un référendum sans campagne, et pour le conclure un score soviétique (97% de oui ).

Presque en même temps, ce sera l’incursion dans l’est de l’Ukraine (par les petits bonshommes verts venus de Russie qui étaient en fait, on le sait maintenant, l’embryon du Groupe Wagner). Suivra, dans les provinces de Donetsk et Louhansk (devenues républiques populaires ) une longue guerre de basse intensité, des négociations sans effets, des accords mort-nés (Minsk I et II), une épuration locale de la fraction qui était favorable à Kiev (car tous n’étaient pas prorusses à Donetsk en 2013).

Ajoutons-y des accusations fantaisistes de génocide contre la population russophone du Donbass, adressés par Moscou à l’armée ukrainienne.

En réalité, les 13 000 morts invoqués dans ces accusations (souvent on écrira 15 000 morts , chiffre plus rond et plus élevé) étaient majoritairement (à 75 % selon les chiffres de l’ ONU ) des hommes en armes, à peu près également répartis des deux côtés… avec une minorité de civils tués (25 %), également des deux bords de la ligne de front. Voilà pour le génocide dénoncé par Moscou et entretenu par la propagande prorusse.

Huit ans de pourrissement et de propagande déboucheront sur l’invasion générale de l’Ukraine.

Donc entre l’agression de 2022-23, l’esprit de résistance et le virage pro-européen de l’écrasante majorité des Ukrainiens aujourd’hui… et ces événements d’il y a dix ans, il y a clairement une ligne, un lien direct.

L’Euromaïdan était intolérable pour Moscou. Ce fut un signal déclencheur… à retardement de la tragédie actuelle.