Nouvelle convention collective et fin du lock-out des employés de Rogers

L’entente de principe conclue vendredi entre Rogers Communications et la branche syndicale qui représente les quelque 300 employés de la région du Grand Vancouver a été approuvée et ratifiée par la majorité des travailleurs.

Selon la section locale 1944, unité 60, du Syndicat des Métallos qui représente des employés de Rogers de la région, environ 96 % des membres ont voté en faveur de la ratification de l’entente.

La nouvelle convention collective de cinq ans comprend une augmentation de salaire de 14,25 %, en plus de paies rétroactives, une prime de 1000 $ à la signature et une clause de protection contre l'automatisation et les licenciements.

Les quelque 300 techniciens et techniciennes dédiés à l’entretien des services d'Internet, des lignes téléphoniques et de télévision dans le Grand Vancouver avaient été mis en lock-out par l’entreprise de télécommunications le 6 novembre.

Les travailleurs, qui étaient sans contrat de travail depuis mars dernier et qui avaient voté en faveur d’un mandat de grève en septembre, doivent reprendre le travail mercredi.