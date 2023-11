Trois-Rivières dit oui au projet pilote de vote par Internet

Trois-Rivières fait partie des villes qui souhaitent participer au projet pilote de vote par Internet. Le directeur général des élections du Québec permettra à 15 municipalités d’utiliser un nouveau mode de scrutin lors des prochaines élections municipales en 2025.

Seules les municipalités de plus de 20 000 habitants et plus peuvent s'y inscrire. La période d’inscription se terminant le 30 novembre, la Ville de Trois-Rivières devrait avoir la réponse d’Élection Québec dans les prochaines semaines. Pour le moment, 17 villes ont déjà mentionné leur intérêt pour y participer.

Le vote par Internet sera possible pour un seul district. Pour les résidents de ce secteur qui souhaitent voter en personne, ce sera également possible.

Les électeurs concernés auront six jours supplémentaires pour soumettre leur vote, et ce, à toute heure de la journée. Le vote par Internet ne sera cependant pas disponible durant les jours de vote par anticipation et durant le jour de l’élection.