Le déficit du Cégep de Rimouski fond à vue d’œil

Le déficit du Cégep de Rimouski a fondu dans la dernière année, passant d'environ 3,6 millions de dollars à un peu moins de 800 000 dollars. L'établissement d'enseignement supérieur doit éponger, d'ici 2025, le déficit de son fonds de fonctionnement.

Il semble donc en bonne posture pour atteindre cet objectif plus tôt que prévu, puisqu'il a enregistré près de 2,8 millions de dollars en surplus budgétaire au cours de la dernière année financière qui s'est terminée en juin.

Le suivi serré du plan de redressement des finances et une hausse significative de certains de ses revenus expliquent, entre autres, cette amélioration dans sa situation financière.

Parmi les hausses de revenus enregistrées figurent ceux associés à la formation continue, au stationnement, aux résidences étudiantes et à l'augmentation du nombre d'étudiants internationaux inscrits au Cégep. Des économies ont aussi été réalisées en raison de postes vacants qui n'ont pas pu être pourvus.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, dit avoir été un peu surpris par la rapidité du redressement d'une grande partie du déficit de l'établissement. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, affirme avoir été un peu surpris de voir la dette s'éponger si rapidement.

On se doutait bien que ça allait aller plus vite que cinq ans, mais on ne savait pas à quelle vitesse. Il y a beaucoup de revenus additionnels qui sont rentrés. On savait qu'il devait y avoir des revenus additionnels qui allaient arriver, mais à quelle vitesse, dans quelle séquence, dans quelle année financière? [On ne le savait pas] , affirme-t-il.

François Dornier estime même qu'un retour à l'équilibre budgétaire est possible lors du prochain exercice financier. Il ajoute que cela permettra à l'établissement de se bâtir un coussin financier afin d'éviter de se retrouver à nouveau dans cette fâcheuse situation.

On peut envisager sérieusement qu'au prochain budget, on serait en mesure de sortir de la zone endettée. [...] Ça fait plus de huit ans, avant mon arrivée, qu'on est dans le rouge.

Ce qui est encourageant, c'est que [nous avons] une capacité nouvelle de générer des revenus pour le collège, de diversifier nos sources de revenus et de ne pas être seulement en attente de notre allocation du ministère. C'est une façon prudente de stabiliser l'organisation , poursuit le directeur général.

Plus d'étudiants internationaux

Dans son plan de redressement des finances, le Cégep de Rimouski misait, entre autres, sur une augmentation du nombre d'étudiants internationaux. L'objectif est de pallier la diminution du nombre de jeunes en région, en raison de la baisse démographique.

Ouvrir en mode plein écran Le nombre d'étudiants internationaux inscrits a doublé par rapport à l'an dernier. Le fait d'augmenter le nombre de ces inscriptions fait partie des solutions énoncées par le Cégep pour éponger son déficit. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Quelque 3000 étudiants fréquentaient l'établissement il y a moins de 10 ans, alors que près de 2500 étudiants sont inscrits au Cégep de Rimouski cette année.

De ce nombre, 157 sont des étudiants internationaux. C'est environ le double de ceux inscrits l'an dernier.

Le directeur général du Cégep a bon espoir, devant cette augmentation, d'atteindre l'objectif de 400 étudiants internationaux inscrits en 2026.

Un plan de développement de la formation continue est aussi étudié, selon François Dornier. Il affirme que des projets majeurs d'expansion au Centre de formation aux mesures d'urgence en mer situé à Lévis sont sur la table à dessin.

On a choisi une stratégie sur le long terme. On n'a pas voulu faire des compressions pour rapidement éponger la dette, mais qui auraient complètement désorganisé le collège.

On a décidé qu'on ne toucherait pas aux programmes, aux services. Évidemment, on se limitait sur les projets, les nouvelles initiatives, mais ce qu'on avait, on l'a préservé , ajoute M. Dornier.

La firme Mallette de retour au cégep

Il y a un peu plus d'un an, la firme comptable Mallette avait été mandatée par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) pour aider le Cégep à redresser ses finances. La firme avait alors formulé 35 recommandations à l'établissement d'enseignement supérieur.

Le directeur général du Cégep affirme qu'une trentaine des objectifs fixés par ces recommandations sont désormais atteints.

François Dornier affirme d'ailleurs avoir invité à nouveau la firme comptable, aux frais du collège, pour qu'elle puisse constater d'elle-même les progrès effectués dans les derniers mois.

On est sûrs de notre coup. On a fait tous nos devoirs. On redonne la copie d'examen au professeur et on lui demande de la réviser parce qu'on pense qu'on a une bonne note.

On s'est dits "on va être fanfarons un peu" parce qu'on s'est dits "après un an, c'est un peu difficile à croire pour quelqu'un de l'extérieur" , explique M. Dornier.

Des discussions en cours pour les résidences

Le plan de redressement des finances envisageait, à l'origine, la vente des résidences étudiantes pour éponger une partie du déficit.

Cette option n'est désormais plus sur la table. Le Cégep privilégie une cession temporaire de l'immeuble par bail emphytéotique, soit un bail de longue durée.

Ouvrir en mode plein écran Le Cégep de Rimouski est à la recherche d'un organisme partenaire pour reprendre les résidences par un bail de longue durée. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

François Dornier soutient que le Cégep négocie avec des organismes à but non lucratif pour la reprise des résidences.

Il a notamment affirmé avoir discuté avec des représentants de l'entreprise d'économie sociale l'UTILE qui a développé des logements étudiants ailleurs au Québec (Nouvelle fenêtre) dans les dernières années. Ces logements sont loués à des prix moins élevés que ceux du marché.

Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas discuter avec d'autres, dépendant de comment les choses vont évoluer parce qu'ils ont leurs propres intérêts. On a les nôtres aussi. On va voir si on peut les arrimer. Si on ne peut pas les arrimer, ce n'est pas un grand malheur, on va continuer à chercher, mais actuellement, définitivement, l'UTILE est un partenaire très sérieux et on discute avec eux , précise le directeur général du Cégep.

Ouvrir en mode plein écran L'UTILE construit des logements neufs destinés aux étudiants qui sont loués à des prix inférieurs que ceux du marché. Photo : UTILE

Par courriel, la directrice des affaires publiques d'UTILE, Élise Tanguay, confirme que son équipe a rencontré des représentants du Cégep de Rimouski.

Elle ajoute par contre que l'UTILE n'a pas l'intention de racheter les résidences.