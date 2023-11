TES Canada va à la rencontre des citoyens

TES Canada a amorcé sa série de rencontres citoyennes à Shawinigan mardi soir. Plus de 150 citoyens étaient présents afin de comprendre davantage en quoi consiste le projet Mauricie qui représente un investissement de 4 milliards de dollars pour la région.

Le directeur général de TES Canada, Eric Gauthier, affirme qu’il s'agit d'une première étape. L’entreprise recueillera ensuite les opinions, les commentaires et les préoccupations des citoyens dans l’optique d’adapter le projet en conséquence.

On veut que ce soit un projet collaboratif. Le but, ce n’est pas de forcer des éoliennes dans la cour des gens.

Pour permettre cet échange, l'entreprise a mis en place six stations, animées par plus d’une dizaine d’experts impliqués dans le projet, pour y présenter en chiffres et en images l’entièreté du projet Mauricie.

Au total, l’entreprise compte redonner à la communauté 11M$ par année. En se basant sur un scénario préliminaire contenant 140 éoliennes de 5,6 MW, ce sont 4500$ qui seront distribués annuellement par mégawatt aux municipalités, aux propriétaires et aux voisins.

Eric Gauthier rappelle d’ailleurs que pour que le projet voie le jour, le projet doit passer par l’acceptabilité sociale.

D’ailleurs la curiosité des citoyens était bien présente mardi soir. Certains étaient sur place pour obtenir de plus amples informations, d’autres se questionnaient sur le rendement d’un tel investissement alors que d’autres se positionnaient fermement en faveur du projet.

Deux autres séances d’informations se tiendront les 26 et 27 novembre prochain à Saint-Adelphe et à Saint-Narcisse.