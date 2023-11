Énoncé économique : Mario Simard dénonce l’absence de mesures d’aide d’urgence

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, dénonce l’absence d’aides urgentes dans l’énoncé économique présenté mardi après-midi par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

La députée libérale a annoncé des mesures de près de 11 milliards de dollars dans l'espoir d'alléger le fardeau financier de la classe moyenne, tout en évitant d'alimenter l'inflation.

Elle a rappelé des mesures économiques déjà révélées par les médias, notamment un financement supplémentaire de 15 milliards de dollars en prêts pour la construction de plus de logements destinés à la location, ainsi qu'un milliard de dollars pour des logements abordables.

Pour Mario Simard, la ministre Freeland n’a tout simplement pas vu les situations qui méritent d’être corrigées rapidement.

La ministre fédérale des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, a présenté sa mise à jour économique à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je pense entre autres aux comptes d'urgence. Plusieurs entreprises au Québec, si on ne reporte pas le paiement, vont tomber en faillite, donc on va affaiblir la fibre économique même du Québec qui repose sur des petites et moyennes entreprises. Ça, c'était une urgence et en contexte d'inflation, soutenir les aînés, pour nous, ça nous apparaissait comme étant incontournable et il n’y a absolument rien dans le budget pour soutenir les aînés. Donc je pense que Madame Freeland a réussi à rendre tout le monde mécontent de l'énoncé budgétaire , a-t-il commenté en entrevue à Radio-Canada en soirée.

Pas pour tout de suite

Les mesures sur le logement, en plus de la restriction sur les locations de courte durée de type Airbnb, n’entreront pas tout de suite en vigueur.

[Ce sont] des mesures qui n'auront pas d'effet à court terme. Généralement, c'est ce qu'on voit dans un énoncé budgétaire. Je pense, entre autres, aux médias. On aurait bien aimé qu'il y ait le 50 millions qu'on proposait en fonds d'urgence, qui est l'équivalent de trois mois de l'entente qui devrait se négocier entre les géants du web et les médias. On aurait bien aimé que ça se retrouve dans l'énoncé et que ça ait un effet immédiat, malheureusement, ça ne s'y retrouve pas et les mesures qui sont là, bien il va falloir se reporter dans quelques années avant d'en ressentir les bénéfices , a-t-il ajouté.

Quelques dizaines d'intervenants régionaux ont échangé sur l'avenir des médias régionaux jeudi dernier. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a dénoncé l’énoncé économique par voie de communiqué conjoint avec Mario Simard.

Ils confirment l’octroi des subventions aux énergies fossiles prévues au dernier budget plutôt que de redéployer les sommes , a-t-il abordé également.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les commentaires du député conservateur régional Richard Martel, qui devrait commenter l'énoncé économique mercredi matin.