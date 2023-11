La Ville de Sherbrooke demande un cessez-le-feu et une paix durable au Proche-Orient

La Ville de Sherbrooke se dit solidaire aux victimes israéliennes et palestiennes et adopte une résolution pour appeler à un cessez-le-feu et demander une paix durable au Proche-Orient. Sherbrooke s'engage également à combattre tous les actes antisémites et antipalestiens sur son territoire. Cette résolution a été adoptée deux semaines plus tôt que prévue, à la demande de citoyens.

Lors de la séance du conseil municipal de mardi soir, une vingtaine de citoyens ont pressé la Ville de Sherbrooke de prendre une position ou une résolution claire afin d'exiger le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Plusieurs d'entre eux ont pris la parole lors de la période de questions et arboraient le drapeau palestinien.

La Ville de Sherbrooke avait prévu déposer une résolution en ce sens le 5 décembre prochain, mais à la demande des citoyens et compte tenu de l'urgence de la situation , selon la conseillère Fernanda Luz, l'ordre du jour de la séance du conseil a été modifié afin qu'elle soit adoptée mardi soir. Les conseillers ont donc pris connaissance de celle-ci en pleine séance, avant de l'adopter.

Cela survient alors que le gouvernement israélien approuve un accord de cessez-le-feu temporaire.

Dans sa résolution, la Ville demande également le passage sécuritaire d'une aide humanitaire généralisée, le respect des Conventions de Genève et du droit international humanitaire. Elle incite les autres municipalités ainsi que les gouvernements provincial et fédéral d'être des alliés et d'adopter des résolutions similaires.

Plus de détails à venir