Les visages du Front commun

Près de 420 000 travailleurs du réseau de la santé, des services sociaux, de l'éducation, membres du Front commun, sont en grève durant trois jours cette semaine au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Laurence Moreau-Lefebvre est archiviste médicale. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On se compare à d’autres sphères dans le gouvernement où il y a de plus grosses augmentations de salaire ces temps-ci. Nous, on n’a pas ça, soutient l’archiviste médicale Laurence Moreau-Lefebvre. C’est important de compenser pour le travail qui est fait parce que c’est quand même important, le réseau de la santé dans la société. Je n’ai pas travaillé partout à l’hôpital, mais à l’accès à l’information, il y a beaucoup de choses que si on n’est pas là, mes collègues et moi, je pense que ça stagnerait au Québec.

Selon Mme Moreau-Lefebvre, il est facile d’aller chercher un meilleur salaire ailleurs plutôt rapidement.

Il y a des ados qui finissent le secondaire et qui sont payés le même salaire que moi et ils n’ont pas fait d’études supérieures encore. J’ai vu ça souvent, malheureusement, des gens qui arrivent et qui repartent assez rapidement aux archives.

Ouvrir en mode plein écran Line Pomerleau est technologue en électrophysiologie médicale. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La technologue en électrophysiologie médicale Line Pomerleau abonde dans le même sens.

Son équipe s'occupe de faire passer des examens à des gens ayant subi un infarctus, qui font de l’épilepsie ou qui ont des troubles neuromusculaires, par exemple.

Elle croit qu’une hausse de la rémunération est primordiale afin d’attirer de nouveaux talents vers son métier.

Un bon salaire pourrait nous aider à recruter des jeunes dans nos métiers parce qu’en ce moment, ce n’est pas du tout attractif, exprime Mme Pomerleau. Une fois qu’on a un salaire, on peut attirer des gens en offrant de bonnes conditions de travail, pour rendre les journées plus productives, mais aussi plus agréables.

Ouvrir en mode plein écran Sonia Dituba, agente de relation à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Sonia Dituba, agente de relation à la DPJ , ni la température ni les pertes de salaire n’allaient pouvoir refroidir les ardeurs de son équipe de travail, venue manifester sur la ligne de piquetage mardi.

Ce sont nos conditions de travail qui sont en jeu. C’est pour ça que malgré le froid, nous sommes dehors pour revendiquer ce que nous méritons. Surtout nous, à la Protection de la jeunesse, le gouvernement est conscient qu’il y a une charge de travail qui vient avec ça. Ils n’arrêtent pas de dire que la DPJ, il faut en prendre soin parce que c’est un métier difficile. Malheureusement, avec ce qui se passe au niveau de nos conventions collectives, ça ne fonctionne pas et c’est pour ça que nous sommes dans la rue pour manifester , affirme-t-elle.

Pendant la pandémie, nous étions tous des anges gardiens. Ce qu’on voit aujourd’hui, ce n’est plus la réalité. Tout le monde est dans son coin à revendiquer ses positions. Ça prend le Front commun pour rassembler tout le monde et dire : ''Wo'', c’est assez!

Au-delà du salaire, Mme Dituba pointe l’énorme charge de travail qui pèse sur les épaules des intervenants de la DPJ.

Il y a des besoins au niveau de notre population qui demandent plus d’adaptation. On sait que les intervenantes à la protection de la jeunesse ont une bonne capacité d’adaptation. Par contre, quand on ne me permet pas de m’adapter à chaque situation parce que je suis à la hâte dans mes dossiers, ça diminue la qualité des services que je peux offrir à la population. Et cette population-là, malheureusement se retrouve à l’hôpital. Tout le monde en est conscient, mais personne ne met les moyens nécessaires pour régler ce problème-là , fait-elle observer.

Se soutenir entre corps de métiers

Ouvrir en mode plein écran Émilie Leduc (au centre) est comptable dans le domaine de la santé à Rouyn-Noranda. Elle manifestait mardi en compagnie de collègues de travail. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Oeuvrant en tant que comptable dans le réseau de la santé, Émilie Leduc soutient qu’une hausse de la rémunération est primordiale afin que le secteur public puisse rivaliser avec le privé sur le plan de l’attractivité.

Hormis le salaire, elle considère que le réseau de la santé offre de très belles professions.

Même si je suis confortable dans ma chaise, j’en vois d’autres qui ont des conditions vraiment moins bonnes. Je suis très solidaire avec les professeurs, je suis solidaire avec tout le milieu clinique, et personnellement, comme citoyenne, j'aurai à me faire soigner, j'aurai à faire soigner mes enfants et ces gens-là ont besoin de notre support. Si on veut conserver de la main-d'œuvre et de la compétence entre nos murs, on n’a pas le choix de revendiquer , affirme Mme Leduc.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Philippe Charland est psychoéducatrice. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Présente sur la ligne de piquetage avec quelques-unes de ses collègues oeuvrant en santé mentale, la psychoéducatrice Marie-Philippe Charland revendique de meilleures conditions de travail pour son équipe, mais souhaite aussi afficher son soutien à l’ensemble des employés en grève dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation.

En ce moment, c’est sûr qu’on n’est pas payés et il fait froid. Les écoles sont fermées, il n’y a pas de services de garde, les enfants sont à la maison et il faut trouver quelqu’un pour s’en occuper, mais je pense quand même que ça en vaut la peine.

Ouvrir en mode plein écran Tommy Desgagné est peintre-plâtrier à l’Hôpital de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le peintre-plâtrier Tommy Desgagné adore son travail, qu’il exerce à l’Hôpital de Rouyn-Noranda. Il signale qu’il est difficile d’attirer de la relève au sein de son équipe en raison de la différence de salaire entre le public et le privé.

On a la moitié du salaire des gens de la construction pour faire le même métier, avec les mêmes exigences. Un peintre à l’hôpital est payé 22,16 $ de l’heure, tandis que le décret construction, c’est 39 à 42 [dollars de l’heure]. Il n’y a personne qui va vouloir venir donner son nom à l’hôpital pour perdre la moitié de son salaire , expose-t-il.

J’ai de l’ouvrage pour au moins trois personnes, poursuit M. Desgagné. Ça fait au moins trois ans qu’on est à la recherche de quelqu’un et la seule façon qu’ils ont trouvé, c’est de louer un contracteur à 100 $ de l’heure pour venir m’aider et faire la même job que moi.

Malgré les salaires plus élevés au privé, Tommy Desgagné aimerait terminer sa carrière dans le réseau public.

On adore notre travail, c’est une passion. C’est toujours une question de fierté de faire du bon ouvrage. On voudrait rester à long terme. Juste d’avoir quelque chose d’intéressant, comme 20 % d'augmentation de salaire sur trois ans, qui aurait plus de bon sens, ce serait déjà plus intéressant de rester.

Les employés de soutien cherchent aussi de meilleures conditions

Ouvrir en mode plein écran Linda Tousignant et Céline Turcotte, surveillantes à l'école secondaire D'Iberville de Rouyn-Noranda, ont manifesté ensemble mardi. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Surveillantes à l’école secondaire d’Iberville de Rouyn-Noranda, Linda Tousignant et Céline Turcotte subissent de plein fouet les conséquences de la pénurie de main-d'oeuvre, alors que trois postes de surveillant sont présentement vacants au sein de l’établissement.

Le manque d’effectifs fait en sorte qu’on a le même salaire, mais on est seules à surveiller tous les élèves. On doit s’assurer qu’il n’y ait pas d’accidents, il faut avoir les yeux partout, mais on est seules pour le faire , souligne Mme Tousignant.

Travaillant à temps partiel, les deux femmes disent vivre de l’insécurité financière.

On est dans l’insécurité parce qu’on n’a pas de contrat, il n’y a rien d’écrit. Si on est malade, c’est à nos frais parce qu’on n’a pas de sécurité. Ça prend du salaire pour être capable d'aller faire notre épicerie nous aussi , raconte Mme Turcotte.

Les deux femmes espèrent que l’issue des négociations permettra de rendre leur métier plus attrayant.

C’est pour cette raison qu’on fait ça, pour que des gens viennent nous rejoindre et travailler avec nous. C’est un bel emploi et hormis être rémunéré, il faut aimer ce qu’on fait. On travaille avec des jeunes, des adolescents et ce n’est pas facile tous les jours. Il faut d’abord aimer ça et si on avait un salaire adéquat qui convient avec toutes les augmentations qu’on voit partout, ça attirerait des gens avec nous, c’est sûr , affirme Céline Turcotte.

Ouvrir en mode plein écran Kathy Pépin travaille aux archives médicales de l'Hôpital de Rouyn-Noranda comme secrétaire médicale. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Dans les domaines de la santé comme de l’éducation, de nombreux employés souhaitent voir leur profession être mieux valorisée.

C’est le cas de Kathy Pépin, qui travaille aux archives en tant que secrétaire médicale

C’est sûr et certain que nous, secrétaires médicales aux archives, les gens pensent qu’on ne fait pas grand-chose, mais ce n'est pas vrai, on est très importants pour les autres centres hospitaliers et pour les médecins, car on s’occupe des dossiers et on gère les dossiers médicaux de tous les patients, fait-elle valoir. C’est moi qui fais les copies pour les médecins quand ils en ont besoin, j’envoie tout ça partout au Québec. On a une surcharge de travail, on n’est quand même pas reconnus et on manque beaucoup d’effectifs pour faire le travail.

Quand il y a une étudiante ou des nouveaux qui arrivent, on gagne pratiquement le même salaire, poursuit Mme Pépin. Je trouve que ça n’a pas de bon sens. On n’a pas vraiment d’écart. Une étudiante qui rentre gagne 22 [dollars de l’heure]. Moi, ça fait 20 ans que je suis là et je gagne 25 piastres de l’heure. Donc, on s'appauvrit.

On veut que ça s’améliore pour la population. On n’attire plus personne, il n’y a plus personne pour venir prendre notre relève. C'est donc la population qui en souffre, malheureusement.

Ouvrir en mode plein écran Sophie Poulin, enseignante orthopédagogue à l’école Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda, a lancé un message au gouvernement mardi. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Sophie Poulin, enseignante orthopédagogue à l’école Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda, les pertes de salaire encourues lors des journées de grève représentent un sacrifice qui permettront ultimement d'offrir de meilleurs services aux élèves.

C’est certain qu’il y a les conditions salariales, mais ce n'est pas seulement ça. La majorité des enseignants ont des tâches de plus en plus difficiles avec des élèves en difficulté. Les classes sont surpeuplées; il ne faut pas oublier que dans les revendications, il y a la réduction du nombre d’élèves par classe qui ferait une grosse différence.

Selon Mme Poulin, la profession enseignante n’est présentement pas reconnue à sa juste valeur par le gouvernement du Québec.

Le gouvernement n’a pas l’air de nous valoriser beaucoup. Il n’a pas l’air de comprendre à quel point c’est difficile, que c’est un pilier pour la société, l’éducation. Le hockey semble plus important pour l’instant, malheureusement , laisse-t-elle tomber.