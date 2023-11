Le Bureau du vérificateur général s’est penché ces derniers mois sur la façon dont le projet de développement du parc industriel Carrefour 40-55 a été mené. Bien qu’il juge que l’agrandissement ait été fait de manière légale, le vérificateur général remet en question certaines études et façons de faire utilisées dans ce dossier. Il propose plusieurs changements à la Ville.

Le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement nécessaire pour entamer des travaux sur le site était conforme, selon l’analyse du vérificateur général (VG) Jacques Bergeron, mais il souligne que les études réalisées en 2013 pour l’obtention du certificat ne seraient probablement plus considérées comme pertinentes aujourd’hui .

Il ajoute que le résultat des analyses financières présenté lors de la dernière mouture du projet, adopté par le conseil municipal le 4 juillet 2023, n’intègre pas le calcul exhaustif de la valeur financière des services écosystémiques rendus par les milieux naturels affectés par le projet .

La Ville devrait démontrer que le site envisagé pour le projet du Carrefour 40-55 a fait l’objet d’une étude complète, incluant les options d’utiliser des sites alternatifs appartenant à la Ville , peut-on aussi lire dans le rapport rendu public mardi.

Des failles dans une étude

L’équipe du vérificateur général a effectué une analyse sur le terrain et considère que cinq endroits qui avaient été qualifiés de communautés végétales dans l’étude menée par Synergis étaient plutôt des milieux humides ou s’apparentant à des marécages.

Bien que le certificat d’autorisation obtenu en 2014, et modifié en 2020, demeure valide, notre validation sur le terrain confirme que toutes les études réalisées sur des portions du territoire sous-estiment l’importance des milieux humides.

Le vérificateur général ajoute qu’ aucune espèce de flore en situation précaire n’avait été recensée dans les inventaires des études antérieures. Toutefois, à la suite de notre visite du site en mai dernier, nous avons observé la présence d’une espèce désignée menacée .

Ce sont donc suffisamment d’exemples qui sèment un doute quant à la validité de se baser sur cette étude pour prendre des décisions sur le développement et les ententes concernant la compensation, le cas échéant , est-il écrit dans ce rapport qui consacre une cinquantaine de pages à cet enjeu.

S’ajuster pour l’avenir

Pour les projets futurs de développement économique ayant un impact sur les milieux naturels, le VG recommande à la Ville de réaliser des études de caractérisation complètes et rigoureuses .

Le vérificateur général recommande aussi à la ville d’ajouter à sa politique environnementale l’objectif de conservation de 30 % des terres et des eaux, afin de répondre aux normes de la COP15. En ce moment, le taux se chiffre à 17 %. La nouvelle mouture du projet du Carrefour 40-55 respecte les 30 %.

Le vérificateur général conseille à la Ville d’ élaborer un plan de développement économique qui prend en considération la protection des milieux humides dans une vision globale .

Le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche a réagi en fin d’après-midi au rapport. Il accueille favorablement les recommandations du vérificateur général et se réjouit de voir que la nouvelle mouture du Carrefour 40-55 respecte l’objectif de la COP15 qui vise la conservation de 30 % des terres et des eaux du territoire, mais soutient que des mises à jour seront à faire.

Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour les prochaines fois? Vers quoi devrait-on aller (la ville)? Il nous dit la prochaine fois, travaillez certains aspects dont l'acceptabilité sociale, la consultation publique, la mise à jour des études…mais compte tenu du délai entre les premières autorisations qu'on a eues versus aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aura des choses à mettre à jour , déclare le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Pour une meilleure communication et participation publique

Parmi les recommandations faites par le Bureau du vérificateur général, on retrouve celle d’élaborer un processus de communication transparent entre les divers intervenants lors des projets futurs et de se doter d’une politique de participation publique visant à mettre en place un cadre clair pour prendre en considération les préoccupations, les besoins et les valeurs de la population dans la prise de décision des élus .

L’expérience du projet du Carrefour 40-55 nous a démontré que les citoyens sont de plus en plus intéressés et avisés concernant le respect des normes environnementales et qu’ils exigent que leurs municipalités soient de meilleurs citoyens institutionnels en allant plus loin que le respect des normes réglementaires dans certains dossiers, notamment celui de protéger la nature et les systèmes écologiques en vue de s’adapter aux changements climatiques.

Le vérificateur Jacques Bergeron juge que dans de tels cas, un plan de communication complet et transparent devrait être élaboré à l’intention de l’administration municipale, des élus et des citoyens.

Avec les informations de Marilyn Marceau et Julie Grenon