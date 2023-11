Nouvelle étape pour la nouvelle Maison de la Francophonie de Vancouver

C’est un pas de plus vers la reconstruction de la Maison de la Francophonie de Vancouver. Une demande de rezonage a été déposée le 16 novembre.

On rentre vraiment dans le projet de redéveloppement lui-même, on n’est plus dans les études , déclare Catherine Tableau, directrice générale de la Société Maison de la Francophonie de Vancouver, située dans la 7e Avenue Ouest.

Selon Catherine Tableau, il faudra au moins un an pour savoir si cette demande est acceptée par la Ville. Il faudra ensuite un an de plus pour le dépôt du permis de développement avant d'obtenir ultimement le permis de construire et le début de la démolition et de la construction du nouveau bâtiment, qui devrait prendre de deux à trois ans.

On en a pour cinq ans au minimum à partir de maintenant.

Encore un peu de patience

Le cadre juridique de la démolition et de la reconstruction de l’édifice a été établi en 2018. Il faut être patient , reconnaît Catherine Tableau.

La Société Maison de la Francophonie de Vancouver a aussi lancé un appel à candidats pour rejoindre son conseil d'administration pour la poursuite du projet immobilier.

C’est un travail qui a débuté par des consultations avec les commanditaires, propriétaires de la maison. Il y a eu deux études de faisabilité, une évaluation du bâtiment et on a vu que l’option de l’amélioration de l’édifice ne tenait pas, notamment en raison du code de l’urbanisme et des normes antisismiques à respecter. On met des pansements un peu partout, mais structurellement le bâtiment vieillit énormément , indique Catherine Tableau.

La Société s’est engagée à ce que le nouvel immeuble soit réalisé suivant les meilleurs standards environnementaux et durables. Toujours sur deux étages, il doit notamment doubler la capacité du théâtre, qui comprendra 150 places.

Une grande salle polyvalente pourra aussi accueillir conférences, projections et expositions.

On a très hâte évidemment, cela fait longtemps qu’on parle de ce projet. Ça fait des années qu’on veut pouvoir accueillir plus de monde, les spectacles prennent de l’ampleur et l'on a de moins en moins de possibilités de faire venir les gens ici. Donc, on se déplace souvent dans d’autres salles , affirme Cory Haas, directeur artistique et général du Théâtre la Seizième.

En 2018, les commanditaires de la Maison de la Francophonie de Vancouver ont choisi le promoteur immobilier Canderel pour la rénovation du bâtiment. (21 novembre 2023).

Le projet dure depuis déjà tellement longtemps que certains francophones se refusent à miser sur une date de fin. D'autres craignent que la Maison de la Francophonie ne perde de son autonomie, vu que le projet est confié à un promoteur immobilier.

Toutefois, Catherine Tableau se veut rassurante. La Maison restera propriétaire de ses locaux comme c'est le cas actuellement, et un espace sera réservé pour le Café Salade de Fruits, devenu incontournable.

Déménager en attendant la nouvelle Maison

Selon Catherine Tableau, les visites de locaux en vue du déménagement ont déjà commencé : Pendant la construction, on espère pouvoir se relocaliser avec l’ensemble des associations, pas trop loin, pour permettre notamment au public de continuer de venir nous voir.

Résultat d'un partenariat entre une dizaine d’organismes francophones pour acquérir une propriété sur la 7e Avenue en 1988, la Maison de la Francophonie de Vancouver est ouverte depuis 1990 et sert depuis de lieu de rencontre aux francophones et francophiles de la région.

