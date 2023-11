Faute de trouver un logement, ils passeront l’hiver dans un camping

Près de Calgary, des résidents se préparent à passer l'hiver sur un terrain de camping, faute de pouvoir accéder à un logement abordable.

C’est le cas de Dan May, technicien du pneu à Calgary, et de Leah Wheeldon, qui est en formation pour devenir cuisinière à Strathmore.

Depuis septembre, ils habitent avec leur chienne, Sadie, dans leur maison motorisée au camping de Strathmore.

Il y a environ un an, le couple arrivait à louer un appartement d’une chambre au prix de 950 $ par mois. Toutefois, le loyer a fortement augmenté et il n’arrive plus à trouver un autre endroit abordable, même en cherchant un logement plus petit.

Nous allions être à la rue [...] et par chance nous avons trouvé un endroit à la dernière minute , raconte Dan May. Mais je ne veux plus jamais avoir à vivre cela.

Nous sommes juste déçus que ce soit devenu ainsi. La cupidité est hors de contrôle et on la voit partout.

Le couple est soulagé d’avoir trouvé une solution. Pour l’instant, il souhaite simplement passer l’hiver et prévoit de rester au camping jusqu’au mois de mai.

Publicité

Je suis inquiet, mais j’ai confiance en moi , affirme Dan May. Tout ce qu’on peut faire, c'est de se préparer pour le pire et espérer le mieux.

Ryan Schmidt est directeur général de la Strathmore and District Agricultural Society, qui exploite le terrain de camping de Strathmore : Il y a un besoin [pour des logements abordables] et nous ferons de notre mieux pour aider ceux qui n’ont pas d’autres options.

Toutefois, certains défis attendent ces nouveaux arrivants.

Pour les nouveaux campeurs, c’est plus difficile de s’assurer que l’eau ne gèle pas, que leur habitation reste chaude.

Ryan Schmidt ajoute que la gestionnaire du camping et son mari ont de l’expérience en camping d’hiver. Ils parlent aux gens et s'assurent qu’ils sont prêts à affronter les défis à venir , affirme-t-il.

Publicité

Un emplacement de camping équipé d’un accès à l’eau coûte entre 975 $ et 1000 $ par mois. Le terrain de camping de Strathcona compte 45 emplacements de ce type.

Habituellement, environ 30 emplacements sont réservés pour l'hiver. Cette année, ils sont tous occupés. Même en incluant les terrains de camping qui n’ont pas d'accès à l’eau ni d’égouts, la demande a doublé.

Il faut 15 000 à 20 000 nouveaux logements abordables à Calgary pour combler les besoins , affirme Matt Nomura, de la Calgary Homeless Foundation.

Il ajoute que, selon des données récentes de la Ville de Calgary, un ménage sur cinq est à la limite de l'insécurité en matière de logement.

Avec les informations d'Allison Dempster