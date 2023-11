La Ville de Winnipeg ferme indéfiniment le pont Arlington pour des raisons de sécurité

La Ville de Winnipeg a annoncé mardi la fermeture indéfinie du pont Arlington pour des raisons de sécurité.

Pour contourner la gare de triage, les usagers du pont, incluant les automobilistes, piétons et cyclistes, devront dorénavant emprunter le passage souterrain de la rue McPhillips ou le pont Slaw Rebchuk de la rue Salter.

Cette décision a été prise à la suite d'une évaluation du pont vieux de 121 ans.

Dans un communiqué, la Ville de Winnipeg indique que l'étude a révélé qu'une corrosion de l'acier s'était accélérée ces dernières années. Elle s’est propagée et a progressé au point où il n’est plus possible de faire des réparations réactives annuelles pour assurer la sécurité du pont.

La Ville est consciente du besoin de planifier l’avenir du pont Arlington depuis près d’une décennie. En 2016, les services d’ingénierie ont remarqué que le pont arrivait à la fin de sa durée de vie et ont entrepris une étude sur la possibilitl de construire un meilleur pont à la rue Arlington , affirme le communiqué.

La Ville de Winnipeg étudie toujours la possibilité d'une réhabilitation à long terme du pont Arlington.

Cette étude a entraîné la conception préliminaire d’un nouveau pont que le conseil municipal a approuvé pour examen futur en 2019 et a ajouté à la liste des projets d’immobilisations non financés.

Le pont Arlington demeurera toutefois fermé jusqu'à ce que l'étude soit terminée.