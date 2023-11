Des citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux se sentent incommodés par les odeurs et la fumée qui proviennent de l'usine Charbon de bois franc Basques, qui se situe à un peu plus d'un kilomètre du centre du village.

Des citoyens se disent souvent envahis par du smog et une forte odeur de fumée en provenance de l'usine de charbon, particulièrement au printemps et durant l'été.

C'est de plus en plus inquiétant. Il y a eu des épisodes plus intenses , témoigne une résidente, Geneviève Cossette.

Au cours des dernières années, certains ont porté plainte auprès du ministère de l'Environnement ou ont tenté d'obtenir des réponses sur les dangers liés à l'inhalation de la fumée, sans succès, selon eux. Depuis 2021, des citoyens ont mis sur pied un comité pour tenter de faire avancer le dossier.

Plusieurs s'inquiètent de la qualité de l'air à Saint-Mathieu-de-Rioux et des conséquences de la fumée sur leur santé. Je pense à tous ceux, comme moi, qui ont des problèmes de bronches et aux enfants. C'est triste d'être obligé de vivre ça , déplore Mme Cossette.

Québec rencontre les citoyens

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tenait mardi soir une rencontre citoyenne virtuelle afin d'informer la population de Saint-Mathieu-de-Rioux des démarches en cours dans ce dossier. Radio-Canada s'est fait refuser d'y assister par les représentants ministériels.

Toutefois, des personnes ayant participé ont indiqué que le Ministère a souligné avoir envoyé un avis de non-conformité à l'usine Charbon de bois franc Basques à la fin du mois d'octobre relativement aux émissions atmosphériques de ses activités.

[Les représentants] cherchaient à nous assurer qu'ils étaient sur le dossier , explique la résidente Geneviève Cossette, qui a participé à la réunion.

Elle mentionne être reconnaissante du travail des fonctionnaires, mais déplore la lenteur du système dans lequel ils travaillent. J'ose espérer que le travail qu'ils font avec la santé publique va finir par donner des résultats concluants pour aider la charbonnerie à prendre les dispositions nécessaires pour arrêter d'émettre autant de particules dans l'atmosphère , affirme-t-elle.

L'usine de charbon en mode solution

En janvier dernier, le ministère de l'Environnement a mis à l'amende l'usine Charbon de bois franc Basques pour avoir omis de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures de production tout dispositif, système ou autre équipement visé par l’article 6, à savoir qu’il y a eu émission de fumées non traitées en raison du mauvais fonctionnement de l’unité de postcombustion .

L'entreprise a dû débourser 3500 $.

Joint au téléphone, le directeur général de la charbonnerie, David Huard, indique être bien au fait des doléances des citoyens. On travaille à mettre en place des solutions pour 2024 avec des experts externes , souligne-t-il.

Il a toutefois refusé d'accorder une entrevue.

Un nouveau règlement municipal

De son côté, le maire de Saint-Mathieu-de-Rioux, Roger Martin, soutient que la Municipalité a été informée de la situation sur le tard. On n'avait pas vraiment reçu de plaintes formelles. […] Un moment donné, je me suis joint aux communications entre les citoyens, le ministère et la santé publique , explique-t-il.

On est très préoccupés par ces problèmes-là. Lorsque ça devient un problème de santé publique, on doit y voir avec les autorités compétentes.

Le maire indique que ce ne sont pas tous les citoyens qui sont importunés par la fumée et les odeurs. Ça dépend où on se situe dans le village , dit-il. Mais des fois, ça sent une odeur âcre.

Cet hiver, la Municipalité planchera sur son règlement concernant les nuisances, souligne-t-il. On en a des règlements sur les nuisances, mais pas nécessairement adaptés à ce genre de problèmes.

On va travailler sur notre règlement, modifier certaines choses qui incluent ces nuisances-là au niveau de l'air ambiant , assure M. Martin.

Par ailleurs, l'administration municipale compte rencontrer la direction générale de l'usine avant la fin de l'année. On veut voir comment on peut améliorer la situation et améliorer les émanations dans l'environnement […]. On ne souhaite pas que l'usine arrête ses opérations , ajoute Roger Martin. C'est la seule usine à Saint-Mathieu. On veut trouver une solution qui convienne à tout le monde , conclut le maire.

Selon M. Martin, l'usine ferme habituellement ses portes entre les mois de décembre et février.

Selon le conseiller aux relations médias du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, deux équipes de la direction de la santé publique étudient le dossier.

Une équipe de santé au travail collabore avec l’usine pour évaluer la qualité de l’air intérieur. L’équipe de santé environnementale est quant à elle en communication avec le MELCCFP . Selon M. Turmel, le ministère a les leviers légaux pour agir quant à la caractérisation de la qualité de l’air extérieur .