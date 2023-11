Les collèges et universités de l'Ontario veulent hausser les frais de scolarité de 5 % dès septembre, mettant ainsi fin au gel qui dure depuis 2019. Ils appuient leur requête sur un récent rapport commandé par le gouvernement Ford, qui recommande cette mesure jumelée à une augmentation du financement provincial afin d'assurer la viabilité financière du secteur postsecondaire. Alors que le gouvernement dit étudier ces conclusions, l'inquiétude se fait déjà sentir dans la communauté étudiante.

Marketa Evans, la présidente des Collèges de l’Ontario, la coalition à l'origine de cette demande, estime que ce modeste dégel financier ainsi qu’une hausse conséquente du financement gouvernemental bénéficiera aux étudiants.

Cette demande suit la publication la semaine passée d’un rapport du comité d’expert, dédié à l’analyse du financement des 24 collèges et 23 universités ontariennes.

Le document rapporte notamment que le postsecondaire public ontarien reçoit désormais presque deux fois moins de subventions par étudiant que la moyenne nationale et qu'un tiers des institutions sont en déficit dans la province.

Des étudiants de l’Université métropolitaine de Toronto questionnent les motivations de la hausse proposée des frais de scolarité et la façon dont ces fonds supplémentaires seront investis par l’établissement.

Comment cet argent sera-t-il investi par l'université? , se demande Bijan Afshari, un étudiant dont les études sont financées par sa famille. Celui-ci se dit toutefois en faveur de cette hausse, si elle permet d'améliorer la qualité des cours et des services à l'Université.

Quant à Diva Luna et Daksh Badwal, tous deux sont étudiants à temps plein qui travaillent à temps partiel pour payer leurs études.

M.Badwal est en 2e année et paye environ 10 000 $ de frais scolaire par an. Il dit qu’il devra contracter un prêt étudiant en cas d’indexation de 5 %.

Je dois travailler, j’ai un emploi à temps partiel que je dois équilibrer avec l’école. C’est difficile.

Mme Luna pense qu’elle devra sacrifier des cours pour travailler plus afin de payer ses études, ce qui repoussera sa graduation, regrette-t-elle.

Je devrais travailler plus et réduire le nombre de cours que je prends.

Le gel des droits de scolarité inquiète les institutions postsecondaires.

Préserver la minorité étudiante francophone

On suggère plutôt d'augmenter le financement [fédéral et provincial] parce qu’à l'heure actuelle, on vit dans une période où l'inflation est très élevée , soulève François Hastir, le directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO).

L’indexation de 5 % des frais de scolarité est quand même significative et ajouterait une pression aux étudiants déjà aux prises avec la crise inflationniste, dit-il.

En outre, M. Hastir redoute l’assimilation des étudiants francophones dans le réseau anglophone par manque de moyens financiers.

Des étudiants francophones pourraient décider de rester dans leur région, pour habiter chez leurs parents et sauver des frais, mais d'étudier en anglais, parce que leur programme n'est pas offert en français dans leur région.

À terme le risque, c'est vraiment qu'on crée d'autres barrières à l'éducation postsecondaire, surtout au niveau francophone , car beaucoup doivent quitter leur région pour entamer des études en français, renchérit-il. Ce qui rajoute une pression économique liée aux loyers, déplacements, et moyens de subsistance hors du foyer familial, ajoute-t-il.

Le président du Collège Boréal est cependant certain que la hausse des frais fait partie de la solution.

Les frais ont toujours été très raisonnables, estime Daniel Giroux. Dans toutes mes années, j'ai jamais eu de plaintes pour les frais de scolarité domestiques.

Ce revenu supplémentaire sera bénéfique pour les étudiants, dit-il.

Une des grandes forces des programmes collégiaux sont les programmes techniques. Ça coûte cher, les laboratoires, les équipements. Donc ça nous permet de les mettre à jour à la fine pointe pour continuer de donner une formation de bonne qualité a nos étudiants et étudiantes.

Le gouvernement, de son côté, affirme qu'il étudie le rapport.

Avec des informations de Mirna Djukic