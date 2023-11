Les pêcheurs gaspésiens ont un sursis de deux ans, mais l'inquiétude demeure quant à l'évaluation par les États-Unis de leurs pratiques pour protéger les mammifères marins. C'est que l'Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique reporte à 2025 l'implantation de normes en matière de protection des mammifères marins, comme la baleine noire, qui implique l’évaluation des pratiques de près de 130 pays, dont le Canada.

Cette décision, finalement reportée, pourrait avoir un immense impact sur les pêcheurs. Si l'agence américaine juge que le Canada n'en fait pas assez pour protéger les mammifères marins, elle pourrait décider d'exclure les produits de la mer canadiens de son marché.

La nouvelle a suscité de nombreuses réactions dans les provinces de l'Atlantique. En Gaspésie, le directeur général de l'Association québécoise des industries de la pêche, Jean-Paul Gagné, estime que les standards américains ne sont pas plus élevés que les normes canadiennes.

Il juge que la National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ), l’équivalent américain de Pêches et Océans Canada, a peut-être plié sous la pression de lobbyistes américains. D’après nous, ce sont les lobbys qui sont influents. De toute façon, ce n’est pas une mauvaise nouvelle de retarder de deux ans et on a confiance de passer par-dessus cette embûche-là , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Paul Gagné est directeur général de l'Association québécoise de l’industrie de la pêche. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

J'ai bon espoir que les Américains vont être obligés de changer d'idée. Puis bon, si c’est des lobbyistes, il va falloir les contrer , ajoute Jean-Paul Gagné.

Des mesures ont été prises ces dernières années au pays pour empêcher la mort de baleines noires, une espèce classée en voie de disparition par le gouvernement fédéral.

Méthodes de protection des mammifères marins : les américains se donnent jusqu'à la fin de 2025 pour trancher. ÉMISSION ICI PREMIÈRE. Au coeur du monde.

Selon Ottawa, il ne reste que 336 baleines noires dans le monde. Beaucoup de pêcheurs croient que les mesures mises en place au Canada vont déjà beaucoup plus loin que ce que font les Américains pour protéger l’espèce.

Tout ce qui se fait actuellement du côté de la capture, c’est pour protéger la baleine.

Si le report américain à 2025 garantit aux pêcheurs et transformateurs deux ans d’accès au marché américain, il fait aussi vivre une grande incertitude à l’industrie sur l’avenir de leurs exportations aux États-Unis.

Jean-Paul Gagné voudrait que le Pêches et Océans en fasse plus pour défendre les pêcheurs canadiens. Ce sont des actions qu’il faut prendre. Pas juste des déclarations d’un ministre ou d’un député. C’est une action concertée entre ces provinces-là, le gouvernement fédéral et l'industrie qui va donner des fruits , dit-il.