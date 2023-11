La grève entamée mardi dans le milieu de l’éducation force les parents à trouver des façons d’occuper leur progéniture. Voici cinq suggestions de sorties à Montréal pour divertir les enfants, tout en stimulant leur intérêt pour l’art.

Le Souhait : Asha et la bonne étoile, le tout nouveau film d’animation de Disney

Pour son 100e anniversaire, Disney revient aux sources avec ce film à voir en salles à partir de mercredi. Cette grosse production allie l’animation par ordinateur à la traditionnelle technique d’animation à l’aquarelle, rappelant ainsi des classiques comme Blanche-Neige et les sept nains.

Campé dans le royaume de Rosas, où les vœux peuvent être exaucés, Le Souhait : Asha et la bonne étoile raconte l’histoire d’Asha, une adolescente qui fait à une étoile le vœu de voir son royaume être sauvé. Asha va ainsi vivre une série de péripéties aux côtés de son fidèle compagnon, un chevreau prénommé Valentino dont le vœu de parler se concrétise dans le film.

C’est l’actrice et chanteuse Ariane DeBose, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans West Side Story de Steven Spielberg, qui prête sa voix à Asha dans la version originale du long métrage d’animation.

Le Souhait : Asha et la bonne étoile renoue avec la tradition des personnages de méchants et de méchantes des films Disney, comme Cruella ou Scar. L’acteur Chris Pine, notamment vu dans Wonder Woman et Wonder Woman 1984 aux côtés de Gal Gadot, donne vie au roi Magnifico, le vilain du film.

Co-scénarisé par Jennifer Lee, le dernier-né des studios d’animation Disney a été coréalisé par Fawn Veerasunthorn et Chris Buck, qui avait réalisé La reine des neiges et La reine des neiges 2 avec Jennifer Lee.

Chromatique pour les artistes en herbe

Le musée d’art de Joliette propose le camp de jour Chromatique aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Discussions sur l’art, visites des salles d’exposition et réalisation d'œuvres utilisant la peinture, l’argile, le carton, le papier ou encore le pastel et l’art numérique sont au menu.

Initialement prévu jusqu’à jeudi, le camp restera ouvert si la grève se poursuit après le 23 novembre. Les inscriptions à la journée sont offertes en ligne (Nouvelle fenêtre).

Un film d’animation sur les éclipses au Planétarium

Le 8 avril 2024, une éclipse solaire totale – un phénomène rare – se déroulera dans le sud du Québec. Pour bien comprendre comment se produisent les éclipses, le Planétarium de Montréal a lancé, ce mardi, Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu.

Principalement destiné aux 8 à 12 ans, ce film suit Kentucky, une poule insomniaque, et J.O. S, un robot assistant rêveur, dans leur recherche de l’éclipse parfaite pour que l’oiseau trouve enfin le sommeil puisque les animaux s'endorment lors des éclipses totales. D’une durée de 27 minutes, Éclipse totale : à la recherche du sommeil perdu est projeté plusieurs fois par jour, en duo avec d’autres films.

Du théâtre pour les 6-10 ans

Située à Montréal, la Maison Théâtre propose mercredi et jeudi, à 13 h, des représentations de sa pièce 176 pas, écrite par Fanny Britt et mise en musique par Ariane Moffatt.

Cette production du Théâtre de l'œil, qui se consacre à l’art de la marionnette depuis 50 ans, raconte l'amitié naissante entre le pianiste Octave et la téméraire Delphine. Ces deux enfants ont un point commun : l’anxiété. Octave a peur du monde extérieur et Delphine est terrifiée par l’école. Ensemble, ils vont se confronter à leurs angoisses.

Ouvrir en mode plein écran La pièce « 176 pas » a été imaginée pour un public âgé de 6 à 10 ans. Photo : La Maison Théâtre

Le Salon du livre du Montréal s’adapte

En raison de la grève du personnel enseignant, le Salon du livre de Montréal a décidé de rendre l’entrée gratuite, de 9 h à 14 h, pour les enfants de moins de 16 ans et l’adulte les accompagnant.

Il a également choisi de maintenir sa programmation jeunesse initialement pensée pour les 18 000 jeunes du primaire et du secondaire qui étaient attendus de mercredi à vendredi dans le cadre des matinées scolaires de cette fête du livre.

Les jeunes lecteurs et lectrices pourront ainsi assister à plusieurs animations sur le thème des mangas, rire en écoutant les aventures de Fleurette Cochonnette et du rigolo Henri présentées par l’auteur jeunesse Nicholas Aumais et l’animatrice Émilie Perreault ou encore entendre les récits improvisés par Émilie Ouellette, à qui l’on doit la série de livres Fab.