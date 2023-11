Opéré au dos en octobre, Fabrice Fortin rêve d’un retour, sans se faire d’attentes

Même s’il préfère ne pas se créer d’attentes pour ne pas être déçu, le Félicinois Fabrice Fortin aimerait bien faire un retour au jeu avec les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le joueur de 20 ans n’a pas joué cette saison, ayant été opéré au dos en octobre pour soigner une spondylose diagnostiquée à la fin juillet. Le natif de Saint-Félicien souffrait d’une malformation congénitale qui provoque une instabilité vertébrale.

C'est sûr que c'est dur de ne pas y penser, mais en même temps j'aime mieux ne pas me faire d'attentes pour ne pas être déçu à la fin. C'est sûr que c'est mon but ultime. Puis ça serait quasiment un rêve de pouvoir recommencer, surtout qu’il ne me reste que quelques mois de hockey junior majeur , a raconté Fabrice Fortin, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

La nouvelle de l’opération l’a frappé initialement, lui qui a joué au hockey sans interruption depuis qu’il est tout jeune.

C'est sûr qu'au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup, un gros mélange d'émotions. On dirait que je ne savais plus où me mettre la tête. Je me pinçais pour savoir si ce n'était pas un rêve. Je joue au hockey depuis que j'ai trois ans, puis le maximum que j'avais arrêté, c'est peut-être trois semaines, un mois à ne pas jouer depuis que je joue, alors que là c'était comme une pause indéterminée. En fait, [...] je savais dans le fond que si je n'étais pas de retour au mois de janvier, bien que ma saison allait être compromise au complet , a partagé celui qui avait connu une très bonne saison 2022-2023 avec 58 points en 67 parties.

Ouvrir en mode plein écran Fabrice Fortin a accumulé 92 en 162 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Photo : Gracieuseté LHJMQ, François Viel

Sur le plan technique, Fabrice Fortin devra faire partie de l’équipe à la fin de la dernière période des transactions le 6 janvier s’il souhaite jouer de nouveau.

En principe, le #91 aurait joué sa dernière saison d'éligibilité dans la LHJMQ . Il devait occuper un rôle important à titre de joueur de 20 ans, alors que les équipes peuvent seulement en aligner trois chaque saison. L’entraîneur-chef et directeur général, Yanick Jean, a dû le remplacer dans son alignement. Fabrice Fortin n'aura enfilé l'uniforme que lors de la présentation des joueurs au premier match à domicile.

C’est pour briller lors de cette ultime saison que Fabrice Fortin s’entraînait plus fort que jamais l'été dernier, notamment en levant des poids.

Durant un squat, j'ai comme senti un petit pincement dans le bas de mon dos, mais vraiment rien de plus. J'ai même fini ma série de squats, j'en ai refait une autre après avec le même poids, puis j'avais quand même au-dessus de 400 livres sur le dos. Je sentais qu'il y avait eu quelque chose dans mon bas du dos, mais sans plus , s’est-il rappelé.

Fabrice Fortin a alors pensé que la douleur finirait par partir, jouant même un match.

La douleur demeurant, il a fait appel aux spécialistes attitrés aux Saguenéens.

J'ai passé des radiographies. Ils ont trouvé une petite spondylose, puis c'est vraiment comme ça que ç’a commencé. Au début, c'était 7 à 10 jours de pause et après 10 jours, je me sentais toujours pas mieux, donc on a fait plus de recherches. J'ai fini par passer une résonance magnétique à Québec, puis c'est vraiment là que le neurochirurgien m'a appelé [pour] m’annoncer que j'allais devoir me faire opérer, sinon ma douleur n'allait juste jamais partir en fait , a poursuivi le hockeyeur.

Ouvrir en mode plein écran Fabrice Fortin devait être un des trois joueurs de 20 ans cette saison. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’opération qu’il a subie en octobre s’est avérée assez complexe.

C'est une opération à la colonne vertébrale, mais ils sont passés par voie antérieure, c'est-à-dire par les [muscles] abdominaux, par le ventre, un petit peu en bas du nombril. Donc j'ai une incision de 10 cm au niveau des abdos et de la peau en bas de mon nombril. Donc avec les abdos découpés qui ont été rattachés, tout ça, c'est une opération qui a duré deux heures et demie , a-t-il illustré.

Il dit avoir ressenti de bonnes douleurs après l’opération, ayant recours à de la médication pendant quelques semaines. Par contre, la réhabilitation se déroule bien.

La guérison suit son cours. C'est une opération où dans la vie de tous les jours, c'est trois mois de réhabilitation. J'en suis maintenant presque à six semaines. Vendredi, ça va faire six semaines, donc je vais recommencer à m'entraîner éventuellement sous peu. J'attends dans le fond mon échéancier initial, alors c'était vraiment six semaines avant l'activité physique, donc ça suit son cours. Là, je me sens super bien. Puis c'est sûr que j'ai eu des semaines, une ou deux ou trois semaines, un petit peu plus difficiles au début, mais là ça va vraiment mieux , a-t-il annoncé.

Avant cette opération, Fabrice Foritn avait seulement ressenti des maux de dos à l'âge de 15 ans.