Les infirmières du Québec ont le plus bas salaire d’entrée au Canada

Lorsqu’elle a dévoilé la mise à jour de son cahier de demandes au mois d’octobre, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) visait des « augmentations de salaire significatives ».

En tenant compte du rattrapage , des augmentations annuelles et d’une prime intégrée à la convention collective, la FIQ demande une hausse salariale totale de 24 % sur trois ans, en plus d’une indexation annuelle à l’inflation.

La capacité de payer des Québécois, c’est une croissance des dépenses de 3 % (par année), a rappelé le ministre des Finances Eric Girard lors de sa mise à jour économique il y a quelques semaines. Et c’est également ce qu’on offre aux employés du secteur public à 14,8 % sur 5 ans.

Selon une compilation des conventions collectives préparée par la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers, le Québec affiche, de loin, le salaire d’entrée le plus bas au Canada pour les infirmières qui obtiennent leur diplôme universitaire.

À 53 000 $ par année, l’écart du Québec avec l’Ontario est de 40 %, alors que le salaire d’entrée dans la profession y est de 74 000 $.

Au sommet de l’échelle salariale, l’écart s’amenuise à 13 % avec l’Ontario, mais demeure inférieur à la moyenne canadienne de 96 615 $.

Les données comparatives dévoilent également que le Québec est l’endroit au Canada où on a le plus d’échelons avant d’atteindre le sommet de l'échelle salariale. À l’heure actuelle, on en compte 18 au Québec, 9 en Ontario et 6 en Saskatchewan.

Natalie Stake-Doucet, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal

Pour la professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Natalie Stake-Doucet, la profession infirmière est sous-payée depuis de nombreuses années .

Le 24 %, ça peut sembler important, mais c'est pour pallier à plusieurs années de rattrapage qu'on a à faire et aussi pour permettre une rétention du personnel infirmier ici au Québec

Rencontré au milieu d'une ligne de piquetage, le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal affilié à la FIQ, Denis Cloutier, affirme qu'on est clairement dans le champ par rapport aux autres provinces du Canada .

Il y a un important rattrapage à faire avec les années d'inflation qu'on vient de subir.

Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal affilié à la FIQ.

Comme l’a mentionné mardi le ministre de la Santé Christian Dubé, aux côtés de ses collègues Sonia LeBel et Bernard Drainville, si on ne fait que parler rémunération, on va manquer notre coup [...] le réseau a surtout besoin d’avoir une organisation du travail .

Le régime de retraite

Outre le salaire, nous avons consulté le comptable professionnel agréé Paul-Antoine Jetté afin de comparer les régimes de retraite des infirmières au Québec et en Ontario sur la base du même salaire.

Grosso modo, au bout du compte, le régime québécois apparaît comme un régime qui offre une rente plus importante, même si les cotisations annuelles sont un peu plus importantes , explique le rédacteur en chef à L'Indice McSween et collaborateur à l’émission Tout un matin de Radio-Canada.

Sur 35 ans de service, ça peut représenter un écart de plus de 10 000 $ par année , précise-t-il.

Les mécanismes d’indexation des rentes à l’inflation sont différents entre les deux provinces, tout comme les impôts et le coût de la vie, généralement plus élevé en Ontario qu’au Québec.

La structure des primes et du temps supplémentaire peut également avoir un impact.

Migration vers l’Ontario

Selon les données disponibles auprès des ordres professionnels des infirmières de l’Ontario et du Québec, on constate ces dernières années un intérêt croissant des infirmières du Québec pour travailler en Ontario.

Selon les données de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO), le nombre de candidatures reçues d'infirmières inscrites au Québec est passé de 224 en 2019 à 435 l’an dernier. Le nombre d’infirmières enregistrées à l’OIIO et affichant une adresse au Québec a également augmenté de près de 30 % à 1562 infirmières.

À l’inverse, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), le nombre de permis délivrés à des personnes titulaires de permis dans une autre province est passé de 46 personnes à 112 l’an dernier.

On compte plus de 82 000 infirmières au Québec, dont plus de la moitié détiennent une formation universitaire. Elles sont près de 200 000 en Ontario.