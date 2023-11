Accident d’ambulance à Eastman : le véhicule venait de Saint-Jean-sur-Richelieu

Le véhicule d’Ambulances Demers qui a été impliqué dans un grave accident dimanche soir à Eastman, en Estrie, était en provenance de l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il transportait une jeune femme de 22 ans, enceinte de 30 semaines, qui avait des contractions. Cette dernière a été transférée au CHUS Fleurimont, à Sherbrooke, même si Montréal était plus près.

La mère et son fils, qui est né vers 22 h dimanche, se portent maintenant bien. Les deux ambulanciers paramédicaux qui étaient dans le véhicule ont quant à eux obtenu leur congé de l'hôpital après avoir subi un violent choc nerveux. L'infirmière qui accompagnait la patiente est toujours dans un état critique.

L'accident laisse plusieurs questions en suspens, estime la tante de la jeune maman, qui a préféré ne pas être nommée pour protéger l’identité des personnes impliquées.

La question est toujours à savoir "le pourquoi" d'avoir été si loin par transport pour une femme qui est en train d'accoucher. On a su par après qu'il n’y avait pas de place à Montréal, Sainte-Justine, pour les accueillir. Mais pour le questionnement qui en reste, avec le monde de la santé qui ne va pas bien, c'est un questionnement , souligne-t-elle.

Dans de tels cas, les ambulanciers paramédicaux suivent les consignes des établissements de santé, soutient le directeur des opérations et des ressources humaines d’Ambulances Demers, Sylvain Bernier.

On exécute les commandes qui sont transmises par les différents établissements de santé. Les services ambulanciers ne sont pas là pour remettre en question les destinations qui ont été déterminées par le corps médical.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS explique de son côté que Saint-Jean-sur-Richelieu, comme Saint-Hyacinthe, Granby et Cowansville, font partie du territoire qu'il dessert pour les enfants prématurés.

Chaque transfert interhospitalier suppose une gestion du risque, et de nombreux facteurs sont pris en compte, soutient le pédiatre-intensiviste et chef de la pédiatrie Jean-Sébastien Tremblay-Roy.

Dans un monde idéal, on aurait une unité de soins intensifs néonataux partout et on serait capables d'offrir ça à une distance sans besoin de transferts interhospitaliers, mais ce n'est pas la situation au Québec et nulle part au monde. Dans le transfert de Saint-Jean [sur-Richelieu], c'est la hantise totale de tout transfert interhospitalier, et c’est pour ça qu'on travaille pour assurer une sécurité , indique le médecin.

Malheureusement, il y a eu un accident, je ne connais pas tous les détails, mais mes pensées sont avec la famille de l'infirmière, avec la famille de la patiente et des paramédics qui ont vécu ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne veut jamais vivre comme citoyens ou comme professionnels de la santé , ajoute-t-il.

En néonatalogie, le CHUS Fleurimont enregistre une centaine de transferts par année, et environ 70 en pédiatrie, toujours pour des soins critiques.

Avec les informations de Guylaine Charette