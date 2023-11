Les chefs des trois partis d'opposition à Ottawa se sont unilatéralement prononcés en défaveur de l'Énoncé économique présenté mardi par le gouvernement libéral, surtout en ce qui concerne les propositions en matière de logement, qu'ils considèrent comme insuffisantes.

Cet énoncé économique présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, comporte une série de mesures centrées principalement sur la crise du logement et la hausse du coût de la vie.

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) a particulièrement critiqué les mesures concernant le logement. Pierre Poilievre a affirmé d'emblée que son parti votera contre l'Énoncé économique du gouvernement libéral, en plus de déposer un vote de censure envers le gouvernement de Justin Trudeau.

Il y a un an, cette ministre des Finances a affirmé qu’elle aurait un budget équilibré d’ici 2028. Depuis, elle a annoncé 100 milliards de dollars de dettes supplémentaires, actuellement remboursées par les Canadiens, alors qu’ils subissent la pire inflation en 40 ans, avec des taux d’intérêt qui vont créer une crise des hypothèques , a-t-il soutenu.

L’ OCDE affirme même que le Canada est le pays le plus à risque de connaître une crise hypothécaire.

Ouvrir en mode plein écran Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, croit que le gouvernement ne va pas assez loin dans son financement des médias. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

De son côté, le chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet, a soutenu que les mesures proposées par les libéraux ne font qu'entretenir l'insécurité et le niveau d'incertitude des populations au Québec et ailleurs au Canada.

Dans le domaine du logement, il y a une mesure [proposée] qui ne rentrera en vigueur qu’en 2025-2026. Or, la crise du logement sévit maintenant et est commencée depuis un certain temps, et plusieurs solutions ont déjà été identifiées. C’est long augmenter l’importance quantitative d’un parc locatif et il faut agir maintenant , a déploré M. Blanchet.

M. Blanchet a par ailleurs critiqué le manque d'investissements prévus dans le secteur des médias, et dit douter fortement que les mesures libérales empêchent d'autres fermetures. Les médias vont devoir se rendre compte que les libéraux ne sont pas leurs amis. Ça semble être de l’espoir pour qu’il se passe quelque chose, mais la notion d’urgence n’a pas été comprise , a déclaré le chef bloquiste.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, considère que l'Énoncé économique n'en fait pas assez pour le logement. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Pour sa part, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a caractérisé l'Énoncé économique de Chrystia Freeland de microbudget en raison de son insuffisance pour aider concrètement la population canadienne à surmonter la crise du logement. Il donnait en exemple des familles de Toronto qui subissent régulièrement les contrecoups de cette crise.

Les gens ont peur de perdre leurs maisons, et ce, lorsqu'ils en ont une. Je me suis entretenu avec une femme de Toronto qui racontait que certains de ses voisins voyaient des augmentations de loyer constantes et qu'ils avaient peur d'être littéralement évincés de leur logement s'ils n'arrivent pas à payer , a-t-il affirmé.

Ce budget ne correspond tout simplement pas à ce que les Canadiens ont besoin.

Contrairement au chef conservateur, MM. Blanchet et Singh n'ont pas confirmé s'ils iront de l'avant avec un vote de non-confiance envers le gouvernement Trudeau.