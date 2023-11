Concentré sur son objectif de construire 1,5 million de logements d'ici 2031, le gouvernement de l'Ontario se dit déçu de certains aspects de l'énoncé économique fédéral prononcé mardi.

Le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy, voit dans cette mise à jour d'automne un manque de mesures pour alléger le fardeau des travailleurs et contribuables ontariens et pour financer des infrastructures essentielles.

Il regrette ainsi que la taxe carbone ne soit pas supprimée pour le chauffage des particuliers. Nous savons que la taxe fédérale sur le carbone augmente le coût de tout, qu’il s’agisse du chauffage, de l’essence ou des aliments, et que supprimer cette taxe est le moyen le plus efficace d’alléger le fardeau des familles et de favoriser la croissance économique , dit-il par communiqué.

Le ministre Bethlenfalvy réclame aussi des fonds pour la réparation, la réhabilitation et l’expansion d’éléments essentiels d’infrastructure liés aux services d’aqueduc, d’eaux usées et d’eaux pluviales , qui aideraient à mener à bien l'objectif provincial de construction de logements. Il perçoit toutefois favorablement la série de mesures mise en œuvre par Ottawa pour l'offre de logements.

« L’argent doit arriver plus vite », estime la mairesse Olivia Chow

Engoncée dans une crise budgétaire et du logement, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, décrit quant à elle l'énoncé économique comme étant « prometteur », mais « pas assez ambitieux ».

La mairesse de Toronto Olivia Chow s'attendait à des mesures économiques plus immédiates pour le logement, malgré des points qu'elle salue.

La mise à jour mentionne le logement comme un sujet important. C’est prometteur, mais les fonds doivent arriver beaucoup plus vite. Les gens attendent et on ne peut pas attendre plus longtemps , réagit Mme Chow.

Elle a entamé sa conférence de presse mardi après-midi en rappelant que probablement ce soir, 350 personnes dormiront dans des tentes, car elles ne peuvent pas trouver de refuge , faisant référence au manque de places d'accueil dans le système municipal, faute de moyens.

D'accord sur l'objectif, mais pas sur l'ambition

L'élue qui a fait sa carrière au NPD souligne des convergences entre sa Municipalité et le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

La Ville est prête, nous avons un plan, nous sommes prêts à construire, nous avons des ambitions. Le plan du gouvernement offre des terres, consolide des services, rassemble des fonds et cartographie son projet. Malheureusement, ce n'est pas assez ambitieux.

Elle regrette que les fonds supplémentaires pour le logement locatif (15 milliards $ en prêts) ne seront disponibles qu'en 2025, et ne concerneront que 700 logements à Toronto. Côté positif, des fonds pour les coopératives de logements seront activés dès 2024. À Toronto, 600 logements supplémentaires de ce type pourraient être construits, toujours d'après la mairesse.

Celle-ci se dit par ailleurs très déçue qu'il n'y ait pas eu de mention sur la situation des réfugiés et qu'il n'y ait pas de fonds d'infrastructures .

Olivia Chow a enfin salué le projet de loi qui empêcherait les propriétaires d'obtenir des déductions fiscales pour des propriétés offertes en location à court terme dans des zones où c'est interdit. Nous n'avons pas la technologie pour faire ces vérifications , a-t-elle mentionné.

La Chambre de commerce s'inquiète des dépenses supplémentaires

De son côté, la Chambre de commerce de l'Ontario a signifié par communiqué sa déception autour de l'arrêt des prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (le CUEC, mis en place pendant la pandémie), ce qui fragilise de manière significative la reprise de beaucoup de petits commerces en difficulté .

L’organisme s’inquiète par ailleurs des 20,8 milliards de dollars de dépenses supplémentaires sur six ans à un moment où les taux d'intérêt sont au plus haut depuis deux décennies, ce qui augmentera le coût de la dette de plus de 60 milliards par an en 2028-29 .

Sur une note plus positive, et sans entrer dans le détail, la Chambre de commerce salue les initiatives du gouvernement dans le domaine de la santé mentale (le gouvernement a annoncé la suppression de la TPS/TVH sur la psychothérapie), du logement et des énergies propres.