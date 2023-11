Jean-Pierre Colas aurait fait une victime à la polyvalente Le Carrefour dès 1974

La direction de la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or aurait eu connaissance d’agressions sexuelles commises par Jean-Pierre Colas dès les premières années de celui-ci comme enseignant à cette école secondaire.

C’est ce qui ressort de la procédure déposée par les avocats de Jacinthe Boisvert St-Laurent dans le cadre de l’action collective contre le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.

La demanderesse dit avoir été agressée sexuellement par l’enseignant de français en 1987, alors qu’elle avait 17 ans. L’action collective allègue que la direction de la commission scolaire de l'époque a fait preuve d’aveuglement volontaire et de négligence envers l’enseignant, qui aurait fait au moins de trois à six victimes, entre 1972 et 1993.

Dans la procédure déposée en cour le 30 août dernier, on apprend qu’une adolescente aurait été agressée par Colas plusieurs fois par semaine pendant plus de deux ans, à compter de juin 1974. La première agression serait survenue après que l’enseignant ait proposé de reconduire la victime après ses activités scolaires. Il l’aurait plutôt emmenée chez lui pour se livrer à des attouchements sexuels. L’enseignant aurait ensuite établi une emprise totale sur la victime, la forçant à avoir des relations sexuelles plusieurs fois par semaine jusqu’à la fin de son secondaire, en 1976.

La poursuite prétend que les autorités de la commission scolaire connaissaient la situation dans laquelle se trouvait la victime, parce que le directeur de la polyvalente avait averti Colas de ne pas s’épandre sur les étudiantes s’il avait des problèmes personnels , écrit-on.

Cette première victime se serait aussi confiée à un autre enseignant en lien avec ce que lui faisait vivre son agresseur. Enfin, Jean-Pierre Colas emmenait la victime à l’école tous les jours et la ramenait tous les soirs, au vu et au su de tous.

Une autre victime

La procédure déposée par le cabinet Lapointe Légal, en compagnie du cabinet Arsenault Dufresne Wee, relate aussi les détails des agressions de Jean-Pierre Colas sur une troisième victime, en 1993. L’enseignant était professeur de français et entraîneur de water-polo de cette adolescente, qui pensait être en amour avec son agresseur.

Colas s’est livré à des attouchements lors d’une baignade au chalet de son ami, avant de l’agresser à l’intérieur. Entre août et octobre 1993, la victime a eu des relations sexuelles à au moins 23 occasions avec Colas. Après que l’enseignant ait proposé de filmer les agressions et d’inviter un ami à les rejoindre, la victime a dénoncé la situation à la directrice de la polyvalente. Celle-ci lui aurait répondu qu’elle n’était pas la première victime de l’enseignant.

L’adolescente a finalement porté plainte contre Colas, qui a été accusé puis condamné en 1995. L’enseignant a cessé d’enseigner au Carrefour lors du dépôt des accusations à son endroit. Il est décédé en 2017, à l’âge de 76 ans.

Responsabilité

La demanderesse estime que la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois [maintenant le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois] est responsable des agressions commises par Jean-Pierre Colas dans l’exercice de sa fonction d’enseignant, qui conférait un climat de confiance favorisant le risque d’agression.

Les demanderesses estiment que la CSOB a négligé de fournir un milieu académique sécuritaire en dépit des plaintes reçues et de l’autorité dont elle jouissait pour prendre des mesures de protection des élèves.

La défenderesse [la commission scolaire] a commis une faute de par son manque de prudence et de diligence en banalisant et/ou ignorant les plaintes effectuées à l’encontre de l’agresseur. En ne prenant pas de mesures de prévention et d’intervention, elle a engagé sa responsabilité directe envers les victimes membres du groupe.

L’action collective a été autorisée par la juge Marie-Hélène Montminy en mars dernier. Elle vise à obtenir une compensation financière de 600 000 $ en dommages pour chacune des victimes qui auraient été agressées sexuellement par Jean-Pierre Colas entre 1972 et 1993.

Aucune date n’a encore été fixée pour l’audition de la cause, à Val-d’Or, devant la Cour supérieure.