Dons de défibrillateurs à la mémoire de trois policiers tombés à Moncton

La GRC a fait don de trois défibrillateurs à des entreprises et organismes locaux, mardi matin à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour honorer la mémoire de trois policiers morts en uniforme.

Les gendarmes Doug Larche et Dave Ross ont été tués dans la fusillade de Moncton en 2014 et le gendarme Francis Deschênes a été happé lors d’une intervention routière près de Memramcook, en 2017.

On ne va jamais oublier les membres qu’on a perdus en devoir. Ils ont donné leur vie en service pour nos communautés , a déclaré la porte-parole de la GRC , Chantal Farrah. Avec ce geste-là, d’avoir des défibrillateurs, on dit qu’ils continuent de vivre dans la communauté et de sauver des vies.

Ouvrir en mode plein écran Le 21 novembre 2023, des citoyens et des membres de la GRC se sont rassemblés devant le monument commémoratif des trois policiers tués en 2014. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

L’initiative de dons de défibrillateurs est celle du Fonds commémoratif Dave Mounsey, créé il y a 14 ans pour honorer un policier ontarien mort en uniforme.

Depuis, 170 défibrillateurs ont été donnés à travers le Canada, dont six ont permis de sauver directement des vies.

Une démarche personnelle

Les familles des policiers pouvaient décider quels endroits de la ville recevraient les dons. C’est un très grand honneur pour notre famille , a indiqué Rachel Ross.

C’est important pour moi pour préserver la mémoire de mon mari Doug qui est décédé , a pour sa part dit Nadine Larche.

Ouvrir en mode plein écran Le dévoilement le 4 juin 2016 à Moncton du monument en mémoire des gendarmes Fabrice Gevaudan, Doug Larche et Dave Ross, abattus lors de la fusillade du 4 juin 2014. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La famille Ross a décidé de remettre son défibrillateur au SportsDome de Moncton, où Dave Ross jouait au soccer avec des amis de la GRC et où son fils joue maintenant.

La famille Larche a pour sa part choisi le Centre des arts et de la culture de Dieppe, puisque les trois filles du couple y ont fait de la danse.

D’autres dons de défibrillateurs auront lieu cette semaine dans les Maritimes. D’abord à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, puis à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à la mémoire d’autres policiers tombés en service.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo