Plus de minerai pourra être expédié de la mine Mary River, au Nunavut

La compagnie minière Baffinland a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, d’expédier plus de minerai de fer de la mine Mary River, au Nunavut.

L'entreprise pourra accroître l’expédition de minerai jusqu’à 6 millions de tonnes jusqu'au 31 décembre 2024, comparativement aux 4,2 millions de tonnes que lui accorde le permis d’exploitation en vigueur.

Le ministre Dan Vandal a approuvé le plan de Baffinland à la suite de la recommandation de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER).

Ce n’est pas la première fois que Baffinland demande et obtient l'autorisation d’accroître temporairement l’expédition du minerai.

La proposition permettra aussi à Baffinland d’expédier plus de 6 millions de tonnes de minerai au cours d’une année donnée à partir de l'anse Milne si des circonstances imprévues font que du minerai a été stocké dans le port au cours de l’année précédente.

Par exemple, en 2022, du minerai s’était retrouvé coincé au port de l'anse Milne quand les opérations d’expédition avaient cessé prématurément en raison d’importants volumes de glace marine dans le port.

L’entreprise avait déposé sa proposition de maintien des activités plus tôt cette année, quelques mois seulement après le rejet de son projet d’expansion par le gouvernement fédéral. Ce projet aurait fait passer la production de 6 à 12 millions de tonnes par an et comprenait la construction d'un chemin de fer d'environ 110 km pour acheminer le minerai de fer jusqu’au port.

Selon un communiqué de la CNER publié le 17 novembre, l’approbation de la dernière proposition de Baffinland est assortie de conditions selon lesquelles l’entreprise devra prévenir ou limiter le potentiel d’effets écosystémiques et socio-économiques négatifs importants.

La proposition de Baffinland ne comprend aucun changement en ce qui concerne l’extraction du minerai, selon une description fournie sur le site web de la CNER .

Les communautés d’Arctic Bay et de Sanirajak avaient écrit à la Commission du Nunavut pour appuyer la proposition de Baffinland, tout comme le maire de Pond Inlet.

De son côté, l’Association des chasseurs et des trappeurs de Mittimatalik, à Pond Inlet, avait formulé des réserves par écrit à la CNER , mettant en doute la promesse de Baffinland de surveiller et d’atténuer toutes les répercussions provenant de la mine.

La Commission du Nunavut indique avoir consulté Nunavut Tunngavik inc., qui représente les Inuit du Nunavut, et l’association inuit de Qikiqtani avant de recommander l’approbation de cette proposition.